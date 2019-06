MONSAMPIETRO MORICO - Questa mattina il taglio del nastro del dispensario farmaceutico presieduto. Il sindaco: "Obiettivo raggiunto, all'avvio del terzo mandato, da un'amministrazione, intenta, nella continuità, ad operare concretamente con egregi risultati di squadra"

“Ulteriore conquista, oggi, con l’inaugurazione del servizio farmaceutico, mediante dispensario (farmacia) dal dottor Biagio Bucci”, ad annunciare l’attivazione del nuovo servizio nel suo Comune è direttamente il sindaco di Monsampietro Morico, Romina Gualtieri che ha presieduto la cerimonia inaugurale alla quale hanno partecipato, oltre al primo cittadino, il vicesindacco Romina D’Angelo, l’assessore Simone Greci, i consiglieri tutti, il sacerdote e la cittadinanza.

“La collettività è grata per un servizio essenziale, attivato a tempi di record, che garantirà l’apertura tutti i giorni – aggiunge la Gualtieri – Un vivo ringraziamento intendo rivolgere al direttore AV4 di Fermo, in particolare al servizio farmaceutico nelle persone del dottor Fioretto e Palmarocchi, alla Regione Marche, per la celerità attuativa del servizio farmacutico, ed al dottor Bucci per la competenza, collaborazione e per l’impegno profuso nell’attuazione di un servizio essenziale alla collettività. Obiettivi raggiunti, all’avvio del terzo mandato, da un’amministrazione, intenta, nella continuità, ad operare concretamente con egregi risultati di squadra”.