ISTRUZIONE - Numerose opportunità a disposizione degli studenti. A Fermo giornata di orientamento il 18 luglio. Iscrizioni aperte dal 15 luglio

Nella classifica mondiale delle giovani università la Politecnica è nella top 150, secondo il Times Higher Education (THE) Rankings, uno tra i maggiori organismi internazionali indipendenti che si occupa di valutazione del sistema Universitario. L’UnivPM festeggia i suoi primi 50 anni condividendo con tutti questo risultato di rilievo. Gli analisti del THE Young University Rankings 2019 hanno utilizzato gli stessi parametri adottati per la classifica generale, valutando in particolare le attività di formazione e ricerca di ciascuna università attraverso il numero e il prestigio delle pubblicazioni e il relativo numero delle citazioni, il trasferimento tecnologico, l’apertura internazionale.

La classifica del “THE” è uno degli strumenti utilizzati in questi giorni dalle studentesse e dagli studenti che stanno per scegliere il proprio percorso di studi. Si apriranno infatti il 15 luglio le iscrizioni all’università Politecnica delle Marche, la procedura è semplice e guidata: dal sito univpm.it è possibile seguire le indicazioni “5 passi per iscriverti all’UnivPM”. L’Ateneo invita le future matricole a registrarsi fin da ora per velocizzare le procedure, se si è già registrati, infatti, si potrà procedere direttamente all’immatricolazione al corso prescelto.

Sono 51 i corsi di studio che compongono l’offerta formativa 2019-2020 della Politecnica di cui 3 con rilascio del doppio titolo e 4 erogati integralmente in lingua inglese. Per iscriversi ai test dei corsi ad accesso programmato a livello nazionale “Ingegneria Edile e Architettura”, “Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e Protesi Dentaria” è necessario registrarsi sul portale www.universitaly.it dal 3 al 25 luglio.

Per aiutare i diplomati e le loro famiglie nella scelta del percorso sono previste le giornate di orientamento, il 17, il 18 e il 19 luglio 2019 a San Benedetto del Tronto, Fermo e Ancona. Gli appuntamenti saranno caratterizzate da un’informazione sull’intera offerta formativa dell’Ateneo, con particolare riguardo ai corsi presenti sul territorio di riferimento, nonché sulle modalità di partecipazione al “test di verifica delle conoscenze” previsto per accedere ai corsi di Laurea.

Le giornate di orientamento si terranno:

– San Benedetto del Tronto 17 luglio 2019 – Facoltà di Economia – via del Mare, 220

– Fermo 18 luglio 2019 – Facoltà di Ingegneria – via Brunforte, 47 (Per Ingegneria e Infermieristica)

– Ancona 19 luglio 2019 – Facoltà di ingegneria, Salone Polifunzionale – Montedago – via Brecce Bianche, 12

(Per tutti i corsi e con test di verifica delle conoscenze per Agraria, Economia ed Ingegneria)