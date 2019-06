Teatro per ragazzi, assegnato il premio nazionale Otello Sarzi: partito il Festival Marameo

MONTEGRANARO - Sono stati tre giorni intensi, con quattro spettacoli ogni giorno: ore 17,30-18,30-21,30-22,30, dodici compagnie selezionate tra le oltre cinquanta che hanno fatto richiesta di partecipazione e provenienti da ogni parte d'Italia si sono alternate negli spazi attrezzati per l'occasione

Si è conclusa mercoledì 26 giugno, la venticinquesima edizione del premio nazionale Otello Sarzi, da quest’anno ospitato all’interno del Veregra Street Festival di Montegranaro, nella sezione Veregra Children dedicata i più piccoli. Sono stati tre giorni intensi, con quattro spettacoli ogni giorno: ore 17,30-18,30-21,30-22,30, dodici compagnie selezionate tra le oltre cinquanta che hanno fatto richiesta di partecipazione e provenienti da ogni parte d’Italia si sono alternate negli spazi attrezzati per l’occasione. Due le sezioni che il Premio comprendeva: la prima dedicata alle giovani formazioni di teatro per l’infanzia e la gioventù, e la seconda attribuita al miglior spettacolo di Teatro di Figura e dedicata alla memoria di Paolo De Santi, artista che tanto ha dato al festival veregrense. Una qualificatissima Giuria ha visionato i 12 spettacoli finalisti e al termine ha decretato i seguenti riconoscimenti:

Il premio Otello Sarzi sezione giovani compagnie va allo spettacolo “blackout nel meraviglioso mondo di uoz (app)” presentato dalla compagnia Abc Allegra brigata cinematica (Bergamo) con la seguente motivazione: “La storia di Pixel e Sonar parla ai giovani del nostro tempo attraverso il linguaggio della danza e del video, conducendoli, per mezzo delle immagini quotidiane utilizzate dai loro strumenti tecnologici e mediatici, in un viaggio attraverso il senso dell’amicizia e delle relazioni sociali. Come in uno specchio, lo spettacolo riverbera sulla scena il clima claustrofobico nel quale le nuove generazioni si trovano immerse. Un improvviso blackout anziché spegnere la comunicazione la accende finalmente sui valori della vita, con un finale affidato alle immagini di un video pregevole e significativo”.

Il Premio Speciale “Paolo De Santi” al miglior spettacolo di Teatro di Figura è andato a “Pulcinella molto mosso” presentato dalla compagnia le Guarattelle di Enrico Francone (Bari) con la seguente Motivazione: “Il Premio vuole sottolineare, nella scoperta di un giovane artista, la continuità di un’arte popolare come quella delle guarattelle nel solco della tradizione dei grandi maestri. Enrico Francone nel proporre tutte le situazioni tipiche di questo particolare genere di Teatro di Figura, ha dimostrato di possedere grande senso del ritmo e capacità di coinvolgere il pubblico di tute le età.”

La Giuria ha inoltre ritenuto opportuno segnalare lo spettacolo “Hansel & Gretel, una fiaba illustrata” presentato dalla compagnia Franceschini Performing Arts (Verona), lavoro in cui tutte le tecniche artistiche del Teatro di Figura vengono valorizzate nel raccontare una storia senza tempo. Gianni Franceschini, da vero Maestro, riesce, con leggerezza, ad accompagnarci nella storia dei due celebri fratelli, passando dalla narrazione, al disegno, al movimento di figure da lui stesso costruite fino al video, tracce inconfondibili della sua arte.

La giuria era composta da Isabelle Roth, operatrice culturale, burattinaia, Giuseppe Nuciari, fondatore e direttore artistico del Veregra Street Festival, manifestazione dedicata al teatro di strada tra le maggiori in Italia, Marco Renzi, ideatore, fondatore e direttore artistico dal 1990 al 2016 del festival “I Teatri del Mondo”, coordinatore artistico di “Marameo” festival interregionale ed internazionale del teatro per ragazzi, autore, attore, regista di teatro. Fondatore, insieme a Ortello Sarzi, dell’omonimo Premio. E ancora Renata Rebeschini direttrice “Teatro Ragazzi G.Calendoli Onlus”, direttore artistico del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi di Padova, Mario Bianchi direttore della rivista telematica di teatro ragazzi “Eolo”, autore, organizzatore e studioso di teatro per l’infanzia e la gioventù e Flavia Valoppi attrice, autrice, regista di Florian-Metateatro, Centro di Produzione Teatrale di Pescara.

“Al di là dei riconoscimenti assegnati – spiegano gli organizzatori – resta l’occasione importante che è stata data a giovani teatranti che si affacciano a questo difficile mestiere, occasione di confronto non solo con il pubblico ma anche con una Giuria qualificata la cui opinione riverbererà all’interno del comparto aiutando queste stesse formazioni a farsi strada in un settore difficile e competitivo come quello del teatro per i ragazzi. Il premio nazionale Otelli Sarzi con le sue venticinque edizioni realizzate, è il più longevo progetto italiano destinato alla promozione del nuovo teatro, ideato dallo stesso Otello Sarzi e da Marco Renzi nel 1995, da allora ha sempre dato il suo contribuito e il suo sostegno alle giovani formazioni che si occupano di teatro per i più piccoli. L’edizione di Montegranaro ha mostrato la grande vitalità di questo settore del Teatro Italiano, abbiamo visto spettacoli di burattini in baracca, teatro circo, multimedialità, nuove tecnologie, danza, comicità, e soprattutto abbiamo visto il popolo di Marameo famiglie e bambini che hanno riempito gli spazi di spettacolo, dal primo pomeriggio e fino alla mezzanotte, creando quella cornice di affetto, meraviglia ed attenzione che fa di questo progetto una festa dello stare insieme e del teatro”.

Si è aperta ufficialmente la terza edizione di Marameo, un festival contagioso che ha già raccolto e messo in rete ben quattro regioni: Abruzzo, lazio, Marche e Puglia e che nella Regione Marche vede lo sforzo congiunto di sei Comuni: Civitanova Marche, Montegranaro, Montegiorgio, Fermo Porto San Giorgio, Grottammare. Un progetto che culminerà in settembre a San Paolo del Brasile con Teatri senza Frontiere e che per la sua dinamicità e varietà non ha uguali in Italia.

Dalla prossima settimana prenderanno il via le rassegne di Fermo, il 3 Luglio con “Favole e Stelle” e con lo spettacolo “Pinocchio a tre piazza”. Successivamente sarà la volta di Civitanova Marche, con “Quartieri da favola”, l’8 Luglio con “I tre porcellini”, quindi Montegiorgio”Parchi da favola”, il 9 Luglio con “Mago per svago”. Tutti gli spettacoli del festival sono ad ingresso libero, per il programma completo è disponibile il sito internet www.marameofestival.it