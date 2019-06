Tutte le Marche in Vespa in una notte: torna l’Audax 500 chilometri

SANT'ELPIDIO A MARE - Tocca le 14 edizioni l'evento in programma il 13 e 14 luglio, tocca al Vespa club di Sant'Elpidio a Mare ospitare la manifestazione

di Pierpaolo Pierleoni

Cinquecento chilometri in sella alla Vespa, attraversando strade e colline delle cinque province marchigiane, si parte di notte, si arriva a mezzogiorno. Presentata questa mattina al Casale Cs la quattordicesima edizione dell’Audax 500 chilometri delle Marche, che per la seconda volta nella sua storia parte ed arriva a Sant’Elpidio a Mare. Sarà l’evento dell’anno per il Vespa club elpidiense guidato da Stefano Rogani, in collaborazione con tutti gli altri club delle Marche. Un’organizzazione complessa, vista l’estensione della manifestazione che toccherà decine di comuni marchigiani, tra sabato 13 e domenica 14 luglio.

Ad aprire la presentazione il padrone di casa Simone Corradini, titolare di Quota Cs sport. “Siamo onorati di ospitare un’altra bella manifestazione che promuove il territorio, richiede audacia, coraggio e grande organizzazione. Per noi essere virtuosi significa dare una mano quando serve, in questi due giorni si batteranno le strade delle Marche chilometro per chilometro. Dobbiamo essere i primi a credere nell’importanza di essere custodi dei valori delle nostre terre. Qui oggi ci sono i rappresentanti di tanti Vespa club, ognuno porta alta la bandiera della propria città”.

Ad illustrare le caratteristiche dell’evento il presidente Rogani:”L’Audax è nata nel 2004 a cura del Vespa club di Ancona, noi abbiamo avuto il piacere di ospitarla nel 2005. E’ una gara di regolarità notturna. I piloti saranno in numero limitato, partirà un concorrente ogni 30 secondi con tappe precise da mantenere con timbri e controlli orari, che vengono gestiti dai club delle Marche. Si partirà sabato 13 da piazza Matteotti alle 23, si percorreranno i vicoli del centro storico, uscendo da Porta Canale, per poi scendere verso Casette d’Ete. Dopo i 500 chilometir si farà ritorno in piazza a Sant’Elpidio a Mare, si terminerà con pranzo e premiazioni”.

“E’ un appuntamento diverso da tutti gli altri in Italia – aggiunge Quirino Inverni del Vespa club Macerata – Nelle Marche abbiamo 12 club, tutti partecipano a questo evento, ciascuno si occupa delle strade di propria competenza, gestendo punti di sosta, rinfreschi e controlli con del personale a tutti gli incroci pericolosi. Giriamo tante manifestazioni e possiamo dire di offrire un servizio unico. Appuntamenti come l’Audax fanno bene a tutto il movimento a livello nazionale, oltre che al territorio. C’è un vespista torinese che ha partecipato a tutte le edizioni, ogni anno arrivano decine di appassionati dal veneto, abbiamo anche alcuni iscritti dal Belgio e da altri Paesi”.

I vespisti si daranno appuntamento dal pomeriggio di sabato 13 luglio a Sant’Elpidio a Mare. Il ritrovo nel pomeriggio al Casale Cs, poi la cena alla sede della contrada San Martino, per definire tutti gli aspetti organizzativi e regolamentari. Alle 23 la partenza. I vespisti partiranno individualmente a distanza di 30 secondi uno dall’altro. Parteciperanno complessivamente 150 concorrenti, aderenti a 42 club da tutta Italia. Il tragitto si snoderà lungo i territori di Montecosaro, Macerata, Filottrano, Jesi, Ostra Vetere, Corinaldo, Mondavio, Cartoceto, Mombaroccio, Arzilla, Borgo Santa Maria, Montecchio, Petriano, Isola del Piano, Fossombrone, Cartoceto di Pergola, Bellisio Solfare, Sassoferrato, Matelica, Castelraimondo, Camerino, Fiastra, Sassotetto, Amandola, Comunanza, Rotella, Offida, Castel di Lama, Pagliare del Tronto, Spinetoli, Cossignano, Carassai, Petritoli, Montegiberto, Grottazzolina, fino a far nuovamente ritorno, alle 12, a Sant’Elpidio a Mare, per poi concludere con una conviviale e le premiazioni, di nuovo alla contrada San Martino.