Il teatro per ragazzi torna in Piazza del Popolo con “Favole e stelle’, si comincia con Pinocchio

Mercoledì 3 Luglio, alle ore 21,30, nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Fermo, avrà inizio la stagione di teatro per ragazzi e famiglie Favole e Stelle, promossa dal Comune di Fermo nell’ambito del festival Marameo. Sono diciotto anni oramai che Piazza del Popolo si riempie di sguardi attenti e vogliosi di vivere avventure straordinarie, accompagnati dai genitori occupano tutte le sedie disponibili, poi si siedono a terra e intorno un cerchio di famiglie che si stringe attorno al racconto, per viverlo con divertimento e passione. Questa è stata ed è tutt’oggi Favole e Stelle, un’occasione di incontro, di crescita e di socialità nel cuore della città di Fermo.

Mercoledì 3 Luglio si comincia per la diciottesima volta, in scena la fiaba italiana più conosciuta al mondo, Pinocchio, raccontata in maniera molto speciale da una delle più vive realtà teatrali del sud italia, la compagnia Teatro Bertolt Brecht di Formia, attiva da oltre trent’anni, riconosciuta e sostenuta dal Ministero Beni e Attività Culturali e dalla Regione Lazio. Non sarà solo uno spettacolo sulle avventure del celeberrimo monello ma anche e soprattutto una festa, fatta di partecipazione attiva allo spettacolo, di grandi pupazzi animati e di un team straordinario di attori capaci di divertire e meravigliare. L’ingresso è libero.

Il progetto è parte della terza edizione di Marameo, festival interregionale ed internazionale del teatro per ragazzi, progetto che coinvolge quattro regioni: Abruzzo, Marche, Lazio e Puglia e che nella Regione Marche vede insieme sei Comuni per una programmazione in rete destinata ai più piccoli e alle loro famiglie. Per il programma completo www.marameofestival.it