Cinema sotto le stelle: torna il ‘Drive in’ in Piazza del Popolo

Dopo il successo dello scorso anno torna Drive in, l’evento nato da un’idea del club La Manovella del Fermano, sposata con entusiasmo dal Comune di Fermo e dall’assessorato al Commercio guidato da Mauro Torresi e che, grazie anche alla collaborazione con il club Scuderia Marche e Radio Fermo Uno, vedrà la sua seconda edizione proprio in questo fine settimana.

Due film, “Mamma Mia” e l’intramontabile “Altrimenti ci arrabbiamo”, proiettati su un maxi schermo, una serata stellata d’estate per tetto, i sedili di un’auto d’epoca e non come poltrone, l’audio del film da ascoltare direttamente dallo stereo sintonizzandosi sulle frequenze messe a disposizione da Radio Fermo Uno.

Venerdì 5 luglio e domenica 7 luglio la piazza sarà aperta a vetture di qualsiasi anno e tipo, che siano d’epoca o assolutamente moderne poco importa. Nella sola serata di sabato 6, invece, l’atmosfera sarà molto vintage, perché il drive in accoglierà solo auto d’epoca (alcune americane), costruite entro il 1985. Organizzatori che spiegano: “Sul maxischermo posizionato in fondo alla piazza, venerdì e domenica vedremo “Altrimenti ci arrabbiamo”, mentre sabato sarà la volta di “Mamma mia”. Si potrà entrare in piazza con l’auto prenotando il proprio posto al drive in chiamando la segreteria de La Manovella del Fermano al numero 3394522982 e lo spettacolo inizierà alle 22.”