PORTO SAN GIORGIO - Tutto pronto per l'edizione 2019 della Notte Rosa Revolution. Venti luoghi del centro città coinvolti e negozi aperti fino a tarda notte sabato 20.

di Sandro Renzi

Manca una settimana alla Notte Rosa Revolution. Anche quest’anno negozi aperti, giochi, spettacoli, mostre, concerti animeranno la lunga notte sangiorgese sabato 20. Il via, a dire il vero, venerdì sera con un evento attesissimo: le fontane danzanti in piazza Matteotti. Due gli appuntamenti in programma: alle ore 21.45 ed alle ore 22.45. Poche ore ed ecco Notte Rosa Revolution. Il programma sta girando anche sui social. Ma cosa prevede in concreto? Sono venti i luoghi del centro città interessati dall’organizzazione. Luoghi ma anche attività commerciali. A conferma della volontà di coinvolgere tutti gli spazi più caratteristici e tipici di Porto San Giorgio, e non solo il lungomare, oltre ovviamente al tessuto commerciale. Cuore pulsante sarà piazza Matteotti con lo spettacolo musicale di Rds e le Village Girls.

Qualche metro più in là ed ecco “spuntare” il tango in viale della Stazione grazie alla Escuela Argentina Alas de Tango e Duende Flamenco. Ancora pochi passi ed eccoci in via Giordano Bruno dove i ragazzi e magari qualche adulto più coraggioso potranno sperimentare l’emozione di salire sugli skate o più tranquillamente ascoltare un djset. Si svolta ed in via Gentili e via Properzi ci sarà la possibilità di mangiare in strada e tuffarsi nel sound coinvolgente del blues e delle ballate folk. Anche lo sport protagonista in via Mazzini, spazio che ospiterà una esibizione di alcune scuole di danza del territorio provinciale. E non poteva mancare il circo in viale Cavallotti, attrazione amata dai più piccoli. Per loro altre iniziative in viale don Minzoni: pony e truccabimbi. E sempre in questo viale tornano il body painting ed una esposizione di auto e moto d’epoca. Musica protagonista al Giardino d’estate ed a Castel San Giorgio. Mentre gli arcieri storici della Marca Fermana si esibiranno all’Arena Europa. “Mercatino delle belle occasioni” in via Oberdan ed ancora musica in piazzetta Silenzi fino a tarda notte. A piazza Mentana suona la Band Pop Sound rigorosamente anni ’90. Un altro mercatino animerà il lungomare nella zona centrale. Infine a piazza Bambinopoli, oltre agli elastici giganti per bambini, musica e poesia con Folk sotto le stelle. Previsto anche un servizio di bus navetta dal quartiere sud fino al centro. Sono attese migliaia di persone per quello che è uno degli eventi di richiamo dell’estate sangiorgese a cui contribuiscono Camera di Commercio delle Marche, Ataf, Comune e Confcommercio.