di Paolo Gaudenzi

FERMO – Si è chiusa ieri, in piazza del Popolo, e con la grande soddisfazione degli organizzatori riconducibili al Basket Fermo (associazione a godere del patrocinio del Comune) la tredicesima edizione del Torneo Internazionale Città di Fermo, kermesse dibattuta tra le palestre di via Leti, Coni, ricreatorio San Carlo e con le fasi finali giocate nel cuore del città.

Dal 9 luglio, sino appunto all’epilogo avvenuto nella serata di sabato, nel capoluogo fermano sono scesi in campo per la categoria Aquilotti (annate 2009/10) otto squadre, dieci per gli Esordienti (2007/08), alla pari delle selezioni a sfidarsi nell’Under 14 maschile (2005/06), per un totale di ventotto squadre, cinque delle quali giunte dall’estero (tre dalla Polonia, due dall’Ungheria), due compagini arrivate da Termoli, e singole da Corato in provincia di Bari, Bologna, Latina e Napoli.

A ripetersi ancora una volta il binomio vincente dato da sport e turismo: alla pari della nutrita flotta di giovani giocatori, naturali i infatti i soggiorni di dirigenti, staff e famiglie, per la positiva conseguente ricaduta di presenze a beneficio del territorio.

“C’è tanta soddisfazione per l’ottima edizione del Torneo Internazionale, giunto alla tredicesima edizione, appena andata in archivio – ha commentato il presidente del sodalizio cestistico fermano, Marco Marinangeli -. Una manifestazione che punta sul mini basket oggi a poter vantare un numero di partecipanti sempre crescente, quest’anno a sfiorare i 450 atleti scesi in campo nelle varie strutture di gioco previste. Dobbiamo ringraziare tutti i genitori che si sono attivati ed offerti in questi giorni, nonché le squadre partecipanti, l’amministrazione comunale, la Federazione Italiana Pallacanestro, gli sponsor ed il Prefetto Vincenza Filippi”.

“Un grazie anche alla Diocesi di Fermo – ha proseguito -, al Vescovo Rocco Pennacchio e Don Michele Rogante che hanno messo a disposizione la struttura del San Carlo, consentendo l’ospitalità a tantissimi ragazzi e l’apertura di uno spazio importante al mondo del basket. Un grandissimo abbraccio agli ideatori e anime del torneo, Marco Marilungo e Maria Principini, ai dirigenti societari presenti attivamente nelle varie fasi della manifestazione. Infine un ringraziamento speciale ai ragazzi delle squadre e agli arbitri, che ci hanno fatto emozionare con il loro entusiasmo, la loro passione, la loro voglia di fare esperienza e nuove amicizie. Il mio augurio è quello che, una volta tornati a casa, mantengano nel cuore tale emozionante esperienza. Senza dubbio ci rivedremo il prossimo anno”.

A godere della somma gloria i vincitori di categoria. Tra gli Aquilotti ecco il successo di Civitanova Marche, per gli Esordienti quello di Porto Sant’Elpidio, tra gli Under 14 hurrà in favore della Fortitudo Cisterna Latina.

Ed arrivano dalla lettura dei referti anche gli mvp della manifestazione, acronimo di most valuable player (miglior giocatore). Per gli Aquilotti, Mattia Calzetti, per gli Esordienti, Gabor Navy, mentre spicca tra gli Under 14 un maliano di sicuro avvenire, due metri e cinque centimetri in forza alla Fortitudo Cisterna Latina, prodigo di schiacciate e stoppate, Segà Tamboura.

