VALDASO - Il programma della giornata odierna prevede il ritrovo alle 17,30 presso la reception del Campig Riva Verde o alle 17,50 all’ingresso del borgo di Petritoli. Informazioni sull’iniziativa possono essere ottenute al numero 3391084448 (Daniela), sul sito www.usaclimarche.com oppure sulle pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche e Asd Dspin

“Dopo il successo della prima tappa, il progetto ‘Valdaso tour’, l’iniziativa alla scoperta dei tesori della Valdaso sull’onda dello sport e del movimento, si sposta oggi a Petritoli per il secondo di una lunga serie di appuntamenti estivi.

L’iniziativa – fanno sapere gli organizzatori – è inserita all’interno del programma di attività del progetto dell’Us Acli Marche ‘Sport senza età’, e viene realizzata con il contributo dell’Asur Marche, della Susan G. Komen Italia, di Coop Alleanza 3.0, delle amministrazioni comunali di Altidona e di Petritoli che hanno concesso anche il patrocinio, di Acli e Fap Acli Fermo.

L’organizzazione tecnica della manifestazione è affidata all’Asd DSpin e curata da Daniela Talamonti. Il programma della giornata odierna prevede il ritrovo alle 17,30 presso la reception del Campig Riva Verde o alle 17,45 all’ingresso del borgo di Petritoli. L’iniziativa prevede l’attraversamento di percorsi naturalistici alla riscoperta delle radici storiche, artistiche ed enogastronomiche di un borgo suggestivo e panoramico, questa volta Petritoli. Le finalità dell’iniziativa, che in caso di maltempo non si svolgerà, sono di incrementare l’attività fisica dei cittadini e di conoscere meglio i borghi e lo splendido territorio della Valdaso. Alle precedenti edizioni della manifestazione hanno partecipato tanti cittadini residenti nelle province di Fermo e Ascoli Piceno, ma anche un gran numero di turisti per i quali è stato possibile conoscere meglio il nostro territorio. Informazioni sull’iniziativa possono essere ottenute al numero 3391084448 (Daniela), sul sito www.usaclimarche.com oppure sulle pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche e Asd Dspin.