Stagione lirica, arrivano Carmen e L’Italiana in Algeri: a Fermo l’allestimento della Turandot

di Franco De Marco

Mentre la grande estate della lirica è in pieno svolgimento allo Sferisterio di Macerata e l’11 agosto si aprirà il Rossini Opera Festival, ecco il calendario ufficiale autunno-inverno della Fondazione Rete Lirica delle Marche della quale fa parte il Comune di Fermo. Le opere in cartellone saranno tre: Turandot, Carmen e L’Italiana in Algeri. Si annunciano tutte e tre di qualità. Turandot verrà montata a Fermo, Carmen a Fano e L’Italiana in Algeri a Pesaro.

Turandot di Giacomo Puccini debutterà a Fermo, il 9 novembre con l’anteprima giovani – rimane questa formula con l’obiettivo di formare il pubblico di domani – il 7. Nel Teatro Ventidio Basso andrà in scena il 23 novembre con anteprima giovani il 21. In questa produzione, con direttore Pietro Rizzo e regia di Pier Luigi Pizzi (sempre garanzia di bellezza), sarà impegnato il Coro del Teatro Ventidio Basso diretto dal maestro Giovanni Farina. In buca l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi e il Teatro Marrucino di Chieti.

Carmen di Georges Bizet debutterà a Fano il 25 gennaio 2020 con anteprima giovani il 23. Ad Ascoli verrà proposta sabato primo febbraio con anteprima giovani il 30 gennaio. A Fermo il sabato successivo, 8 febbraio, con anteprima giovani il 6. A dirigere l’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” sarà la giovane e promettente Beatrice Venezi. Regia di Paul-Emile Fourny. Coro del Teatro della Fortuna di Fano “Mezio Agostini”. Coproduzione con la Fondazione di Jesi e l’Opera-Theatre de Metz <Métropole.

Terza ed ultima opera in cartellone L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini. Debutterà a Fermo il 21 marzo con anteprima giovani il 19. A Fano andrà in scena il 28 marzo con anteprima giovani il 26. Nel Teatro Ventidio Basso, infine, il 4 aprile con anteprima giovani il 2. Vincenzo Milletarì dirigerà l’Orchestra Sinfonica “G. Rossini”, regia di Michele Mirabella e Coro del Teatro Ventidio Basso il quale sarà dunque impegnato in due produzioni su tre. Coproduzione con il Rossini Opera Festival e il Teatro Marrucino di Chieti.