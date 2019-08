Sindacati: “Sciopero di esattori

e personale turnista su autostrade

e trafori il 4 e 5 agosto”

AUTOSTRADA - Valeria Talevi, segretaria generale Filt Cgil Marche: “Nelle Marche lo sciopero riguarderà i circa 400 lavoratori del settimo Tronco di Autostrade per l'Italia che si estende da Pesaro fino a Termoli, in Abruzzo, 27 stazioni di cui 14 nelle Marche, 6 delle 8 postazioni per il controllo remoto degli automatismi per il pagamento pedaggi e 3 dei 6 punti Blu. Lo sciopero riguarderà il comparto degli esattori e personale turnista con le seguenti modalità: dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 4 agosto; dalle 22 di domenica 4 agosto alle 2 di lunedì 5 agosto. Personale Amministrativo: le prime 4 ore della prestazione/turno di lavoro di lunedì 5 agosto

... venerdì 2 Agosto 2019 - Ore 12:01