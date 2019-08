SOS - I due giovani erano intenti a percorrere un sentiero con i loro due meticci in località Podalla di Fiastra, in provincia di Macerata, quando si è fatto tardi ed hanno perso l'orientamento

“Due ragazzi di circa 20 anni, lui proveniente da Udine, lei da Campofilone, ieri erano intenti a percorrere un sentiero con i loro due meticci in località Podalla di Fiastra, in provincia di Macerata, quando si è fatto tardi ed hanno perso l’orientamento”. E’ quanto comunicato dal Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche Cnsas.

I due ragazzi e i loro amici a quattro zampe “si sono ritrovati in un posto impervio a ridosso di alcuni tratti con salti. Non riuscendo più a muoversi e privi di sistemi di illuminazione sono riusciti a chiamare la centrale operativa 118, la quale ha immediatamente allertato le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico regionale. I ragazzi e i loro cagnolini sono stati prima rintracciati con il sistema Sms locator dalla centrale nazionale del Cnsas, messi in sicurezza e recuperati poco dopo la mezzanotte attraverso una serie di corde fisse e paranchi predisposti da parte della stazione di Macerata del Cnsas intervenuta sul posto come squadra di competenza territoriale. I due ragazzi sono stati poi accompagnati sul sentiero fino alla propria auto”.