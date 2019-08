FERMO - Il governatore Luca Ceriscioli: “Misura molto efficace. L'impegno della giunta per questa infrastruttura sanitaria è forte e determinato, siamo alla fase finale di una realizzazione davvero strategica per la salute di tutto il territorio”.

“Ulteriori fondi per l’ospedale di Fermo: su proposta dell’assessore Fabrizio Cesetti, la giunta regionale questa mattina ha deliberato di destinare 11 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture per interventi legati alla realizzazione della viabilità di adduzione e collegamento alle strutture del nuovo ospedale di Fermo”.

E’ quanto fanno sapere proprio dalla Regione: “La spesa viene suddivisa in 3.100.000 euro per l’annualità 2019 e 7.900.000 euro nel 2020. I contributi danno seguito alla convenzione tra Mit e Regione Marche che regola anche la realizzazione degli interventi di viabilità per il nuovo ospedale fermano”.

“Misura molto efficace – dichiara il presidente della Regione, Luca Ceriscioli – L’impegno della giunta per questa infrastruttura sanitaria è forte e determinato, siamo alla fase finale di una realizzazione davvero strategica per la salute di tutto il territorio”.