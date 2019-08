FERMANO - Appuntamento a Fermo, Montegiorgio e Grottazzolina dal 22 agosto al 21 settembre 2019

Si rinnova l’appuntamento con Libri Riù, il mercatino del Riuso promosso dall’Ambito Territoriale Sociale XIX, dal Comune di Fermo, dal Comune di Montegiorgio e dal Comune di Grottazzolina, con la collaborazione della Ludoteca regionale del Riuso, delle associazioni “Liberalibri” di Fermo, “L’Albero della Vita” di Montegiorgio, il Cag di Grottazzolina ed il patrocinio della Regione Marche, che ha la finalità di promuovere e agevolare lo scambio ed il baratto di testi scolastici usati, per scuole medie e superiori.

“Dopo il successo e la grande adesione di famiglie e studenti ottenuti negli anni passati – spiegano dal comune di Fermo – anche in questa nuova edizione l’iniziativa avrà una connotazione più ampia, che interessa tutto il territorio della provincia: contestualmente a Fermo, anche nel comune di Montegiorgio ed in quello di Grottazzolina si avrà una postazione di Libri Riù.

Il mercatino si svolgerà nei locali dell’ex Mercato coperto di Fermo (piazzale Azzolino), nella Nuova Falegnameria (largo Leopardi) a Montegiorgio, e al Cag di Grottazzolina (in corso Vittorio Emanuele), nel periodo che va dal 22 agosto al 21 settembre 2019 con apertura pomeridiana dalle ore 18 alle 20,30 (si estenderà fino alle ore 23 nei due giovedì rimanenti di agosto della Mostra Mercato dell’Antiquariato)”.

A presentare l’iniziativa il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fermo Mirco Giampieri, il dirigente alle Politiche Sociali del Comune di Fermo Gianni Della Casa, il vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali del comune di Montegiorgio Maria Giordana Bacalini, l’assessore ai servizi sociali del Comune di Grottazzolina Samuela Andreoli, Silvia Marinangeli di Ludoteca Riù, Gaia Capponi dell’associazione Liberalibri, Valentina Piergentili e Federica Galandrini de L’Albero della vita di Montegiorgio.

“Un’opportunità di risparmio reale, un’occasione di socializzazione e di incontro vero” ha detto il sindaco Calcinaro in sede di presentazione. “Un’iniziativa importante per gli studenti e le famiglie – hanno sottolineato i tre assessori ai servizi sociali e le associazioni che cureranno operativamente lo scambio ed il baratto – un’iniziativa di successo, a Fermo lo scorso anno si sono avuti più di mille utenti, a Montegiorgio più di 200, che nel tempo si è estesa ad altri Comuni, dopo Montegiorgio quest’anno la new entry Grottazzolina, rispondendo alla attese anche di numerose famiglie e attestando la validità e l’efficacia di Libri Riù”.

Con Libri Riù gli studenti del territorio potranno portare testi scolastici delle scuole medie e superiori affinché possano poi fare uno scambio-baratto dei volumi: un’occasione completa d’incontro con il libro, prima ancora fra coetanei e un valido strumento con cui trasmettere una misura educativa come quella del riuso, del riutilizzo (e non del rifiuto). Il tutto con la guida di un’operatrice che si occuperà dell’allestimento degli spazi, dell’organizzazione delle operazioni di scambio.