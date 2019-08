STAZIONI - I numeri e le attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo di Ancona



“Sono state 1292 le persone identificate, 65 treni scortati, 15 pattuglie automontate, 197 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 11 servizi antiborseggio in abito civile, una persona arrestata e quattro denunciate a piede libero. Questo il bilancio dell’attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato effettivi al Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona nel corso della settimana appena trascorsa.

In particolare, il 7 agosto- fanno sapere dalla polizia ferroviaria – la Polfer di Terni ha denunciato due stranieri poco più che ventenni poiché trovati in possesso di circa 10 grammi di marjuana, divisa in vari involucri ed evidentemente confezionata per essere smerciata. Lo stesso giorno, la PolFer di Foligno, grazie all’intensificazione dei controlli anche mediante l’uso delle telecamere posizionate all’interno delle stazioni, ha garantito alla giustizia un 40enne italiano che, avvalendosi dell’aiuto di un ignaro viaggiatore, ha cercato di asportare, alzandolo, uno scooter con la ruota anteriore bloccata da un antifurto e non riuscendovi ha sfogato la propria frustrazione danneggiandolo. Giovedì 8 nella stazione di Ancona centrale, la Polfer ha arrestato un cittadino straniero che doveva scontare una pena di 10 mesi per cumulo di reati e ha rintracciato una minore che si era allontanata dalla propria abitazione di Trieste e che era stata segnalata in Ancona. Ed infine, sabato scorso, nella stazione di Senigallia, esattamente all’interno dei giardini alle spalle della stazione, agenti Polfer liberi dal servizio hanno denunciato un 50 enne campano che cercava di rubare due bici”.