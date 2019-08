FERMO - Il programma della giornata del Palio con, culmine, la corsa. In calendario anche l'esibizione della cavallerizza Loretta Minollini. Un'occhiata all'albo d'oro

E’ tempo di conoscere quale sarà la contrada che alzerà al cielo il drappo 2019, dipinto da Giorgio Crepas: riuscirà la contrada Fiorenza del priore Lorenzo Giacobbi a riconfermare il titolo?

Intanto un’occhiata all’albo d’oro della corsa al Palio ci ricorda che la contrada che ha vinto di più in 37 edizioni è San Bartolomeo, con 6 palii conquistati, seguita da Capodarco e Torre di Palme con 5 palii, Campiglione, Campolege e Fiorenza con 4, Castello e Molini Girola con 3, San Martino con 2 e Pila con 1 palio vinto, quello della lontana prima edizione.

La giornata di domani si aprirà alle ore 11.30 con la Messa Pontificale in onore della Madonna Assunta che si terrà nella cattedrale officiata dall’arcivescovo Rocco Pennacchio.

Alle 15 il corteo storico partirà da Piazza del Popolo per arrivare in Viale Vittorio Veneto e alle alle 17 partirà la prima batteria della corsa al Palio 2019.

Una novità per il pubblico sarà l’esibizione della cavallerizza Loretta Minollini, 32 anni, con il suo cavallo arabo Zaff (nome completo AD Zafiro, 12 anni), nella pausa tra le batterie della corsa.

Dalle 21 in piazza del Popolo la Festa della Vittoria, con il concerto di Andrea Ripani e i Marinai di Foresta ‘omaggio a Fabrizio De Andrè’, con Ripani alla voce, Gabriele Bori alla chitarra, Antonello Acquaticci alle tastiere, Lorenzo Calvanelli al basso, Samuele Ricci al violino e Michele Sperandio alla batteria.

A mezzanotte l’estrazione della sottoscrizione a premi. La Cavalcata dell’Assunta avrà anche una ribalta nazionale.

Oltre a Radio Fermo Uno e Cronache Fermane che racconteranno in diretta la Cavalcata a partire dalle 15 con i suoi inviati dal campo di gara e ospiti, per una lunga diretta in collaborazione con Scuola Guida Car, Emporio Verde Sollini, GetBy, Polygon e TreElle, la corsa al Palio, grazie alla collaborazione della TgR Marche e del suo direttore Maurizio Blasi, avrà anche quest’anno la sua ribalta nazionale il 17 agosto, con la differita in onda alle 18.30 su Rai 3 nazionale“.