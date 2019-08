ICARO - Ieri mattina l'amandolese Federico Marini ha offerto la colazione al personale dell'elisoccorso di Torrette e Fabriano. Una parentesi di promozione di un dolce tipico dei Sibillini ma anche e soprattutto un attestato di stima nei confronti di chi ogni giorno è impegnato a salvare vite

Si rinnova la tradizione. Come avviene ormai da anni Federico Marini anche ieri ha offerto la colazione ‘amandolese’ all’equipaggio di turno delle due eliambulanze delle Marche. Marini, infatti, arrivato in Ancona ieri mattina, ha consegnato ai sanitari in servizio, piloti ed equipaggi, il famoso ‘cornettone’ farcito del Gran Caffè Belli di Amandola. Un dolce che Marini, ormai noto come ambasciatore dei Sibillini, ama far conoscere offrendolo a personaggi dello sport, della politica, dello spettacolo.

Ma questa volta il valore del gesto è doppio. Sì perché la promozione in questo caso viaggia in parallelo con il gesto encomiabile di vicinanza e apprezzamento nei confronti di chi, quotidianamente, è al lavoro per garantire la sicurezza della popolazione. Un lavoro duro, incessante, sempre con l’occhio puntato su quei secondi che possono salvare una vita. Marini ha così incontrato il comandante pilota Bruno Tasso e tutto il personale, dal motorista di bordo, al servizio antincendio per il decollo e l’atterraggio, la Gsa-Gruppo Servizi Associati. L’ambasciatore dei Sibillini ha avuto modo di incontrare non solo l’equipaggio di Torrette ma anche quello di Fabriano. A tutti gli angeli volanti, con in testa il direttore dell’elisoccorso delle Marche, l’ufficiale medico tenente colonnello Germano Rocchi, alias ‘il gladiatore’, una ‘dolce’ parentesi per regalare un attimo di leggerezza prima di tornare al duro lavoro che anche ieri ha visto impegnato l’elisoccorso anche nel Fermano, per il soccorso di un bimbo che ha accusato un malore in acqua (leggi l’articolo).