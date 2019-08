PORTO SAN GIORGO - Cani in spiaggia anche d'estate. Ecco l'elenco delle strutture dog friendly a Porto San Giorgio. Sono una quindicina su oltre 60 concessioni attive.

Sono una quindicina gli chalet dove è possibile portare in spiaggia cani di piccola taglia a Porto San Giorgio. Lo rende noto Confcommercio Marche centrali. Questo l’elenco delle strutture: Capannina, Zulù, Cobà, Quibè beach, Crazy beach, Baia Principe, Cip&Ciop, Calypso, Sirena, Nerina, Poldo e Livia, Barracuda, Amorino, Jolly e Canto do Mar. Per accedervi, tuttavia, occorre rispettare quanto prescritto nel regolamento comunale relativamente all’utilizzo del demanio marittimo. Il concessionario potrà consentire l’ingresso degli amici a quattro zampe e di piccola taglia solo se in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste e comunque sotto uno o più ombrelloni in zona retrostante. In alternativa in una posizione tale da non arrecare disturbo o disagio ai clienti della struttura balneare. Sempre a carico dei concessionari ci sarà l’obbligo di tenere un registro in cui il possessore del cane dichiarerà sotto la propria responsabilità che il cane è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie. Informazioni che andranno messe a disposizione delle autorità competenti ad effettuare i controlli su questi aspetti.

Sa. Ren.