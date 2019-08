PORTO SAN GIORGIO - Via alla seconda edizione del "Bello della musica" a piazza Bambinopoli. Tre giorni di musica e divertimento insiema anche alo Zoo di Radio 105.

di Sandro Renzi

Tre giorni di musica a piazza Bambinopoli insieme allo Zoo di Radio 105. Oggi presentazione dell’evento che è giunto alla sua seconda edizione. Un’area, quella di Bambinopoli, che verrà trasformata in un grande spazio di intrattenimento all’aperto dalle ore 21. “Il bello delle musica” partirà venerdì con i Datura che faranno rivivere gli indimenticabili anni ’90. Sabato toccherà ad un party Reggaeton Safari con gli Urbanflow. Ed infine domenica 25 arriva lo Zoo di 105, il popolare programma radiofonico condotta da Marco Dona e Luca Calvaresi. Grandi ospiti nazionali faranno ballare e divertire il pubblico. “Abbiamo cercato di investire su manifestazioni che hanno una caratura nazionale, aperta ai ragazzi -spiega l’assessore al commercio, Valerio Vesprini- e questa è una di quelle. L’ultima tappa è stata fatta a San Benedetto del Tronto. Penso che avrà successo anche qui a Porto San Giorgio”. Manifestazione che secondo Vesprini dovrebbe essere un volano per rimarcare che la città è in grado di organizzare eventi importanti. “Radio 105 è partner di queste evento che ha fatto due tappe anche in Abruzzo e adesso chiudiamo a Porto San Giorgio -spiega Sandro Simonetti, organizzatore dell’evento- un vero e proprio festival che chiudiamo con lo Zoo di 105 insieme a Marco Dona e dj Squalo”. Verrà installato un palco particolare con tanto di tir in piazza dove si ballerà fino alle 2 di notte. Una tre giorni che saluta l’estate.