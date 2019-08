Niente fermata Transfer per Montefortino, Petrocchi: “Si è persa un’opportunità strategica”

MONTEFORTINO - Petrocchi: "Se continuiamo di questo passo Montefortino sarà una succursale di Comuni limitrofi più influenti"

“Con rammarico e stupore apprendo che il comune di Montefortino riesce a perde un altro importante servizio, quello della fermata della Transfer che collega la zona montana fino a Pedaso, servizio che sarebbe stato necessario per rilanciare l’economia di un Comune a vocazione prettamente turistica e strumento utile e necessario per tornare ad essere competitivo e limitare il già avanzato spopolamento”. Inizia così la nota del consigliere comunale Maurizio Petrocchi in merito ai collegamenti del comune montano con la fascia costiera.

“Si è persa un’opportunità strategica per il nostro Comune – spiega Petrocchi – cosa che invece altre realtà confinanti hanno colto in pieno, ma dove era il nostro Sindaco? Il suo sfogo arriva tardivo ed inutile. Strumentale prendersela con decisioni fatte a seguito di sue scelte strategiche sbagliate e volontà politiche, o attaccare i vertici regionali da esso elogiati fino a ieri. L’unico con cui dovrebbe prendersela è se stesso e la sua strategia politica che l’ha portato ad isolarsi dalla gran parte dei Comuni confinanti”.

Petrocchi aggiunge: “Oltre alla fermata della Transfer abbiamo ceduto anche altro come Il festival del tartufo manifestazione turistica-gastronomica-culturale di rilievo ultra-regionale che oltre ad essere un appuntamento annuale fisso ed atteso, attirava numerosissimi visitatori a Montefortino promuovendo una nostra peculiarità. Se continuiamo di questo passo Montefortino sarà una succursale di Comuni limitrofi più influenti”.