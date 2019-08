SANT'ELPIDIO A MARE - Terza tappa Cinemadivino marche 2019: la rassegna che ha proposto per l'estate appuntamenti cinematografici direttamente nei luoghi più suggestivi della Regione Marche sarà a Sant'Elpidio a Mare venerdì 30 agosto.

“Cinemadivino è una rassegna mai uguale a se stessa: ogni appuntamento – fanno sapere gli organizzatori dell’associazione culturale Marchigianamente – si differenzia dall’altro per il film, i vini proposti, ma soprattutto per le location e per i paesaggi che ci circondano.

L’idea consiste nel portare il cinema direttamente nei luoghi più suggestivi della regione Marche, creando sinergie tra tutti gli stakeholder della filiera agroalimentare della regione (produttori, cantine, chef, consorzi, associazioni).

Venerdì 30 agosto, presso il Casale di Quota CS Sport & Moda di Sant’Elpidio a Mare (strada Pozzetto 3) si svolgerà la terza tappa della rassegna Cinemadivino Marche che era prevista a fine luglio ed è stata rinviata per maltempo.

Alle ore 19.30 l’apertura della biglietteria, del banco di degustazione vini e gastronomia. Si potranno degustare dei buoni vini locali delle aziende del Consorzio Vini Piceni assieme alle proposte enogastronomiche della chef Barbara Settembri del ristorante la Locanda dei Matteri. Alle 21.15 ci sarà la proiezione del Corto e alle 21.30 inizierà la proiezione del film “Un’ottima annata”, commedia sentimentale con Russel Crowe e Marion Cotillard.

Il costo del biglietto di ingresso è di 13 € (ridotto under 18 a 6 €) e comprende la degustazione di tre calici di vino e la visione del film. Chi vorrà potrà scegliere le proposte gastronomiche della chef Barbara Settembri: parmigiana di melanzane (8 €), insalata di cereali e legumi (8 €) e fettine di maiale e sottaceti a (8 €).

I posti sono limitati. È consigliata la prenotazione al numero 3385425139 o scrivendo a [email protected]

