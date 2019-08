Una riflessione sulla prigionia nei campi di concentramento, il compositore fermano Rossano Corradetti ricorda la figura di suo padre Mario

MONTOTTONE - Appuntamento l'8 Settembre presso la sala Consiliare del Comune alle ore 17 con ingresso libero

In occasione della ricorrenza dell’8 settembre, giorno dell’Armistizio, “L’altra resistenza” in collaborazione con L’ISML ( Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione nelle Marche e dell’Età Contemporanea), organizzerà un momento di incontro sulle vicende degli internati militari italiani. Sarà un momento per ricordare inoltre la figura di Mario Corradetti, trascritta da suo figlio Rossano e raccolta nel libro di Silvia Pascale “Fiori dal Lager” , Ciesse edizioni. L’incontro, patrocinato dal Comune di Montottone, vuole essere un momento di riflessione sulle sofferenze e i dolori degli anni della prigionia nei campi di concentramento nazisti e non una semplice memoria nostalgica , affinché perdurino la testimonianza e il sacrificio di questi uomini e per vivere il presente con maggiore consapevolezza.

L’incontro dibattito dal titolo “La scelta” ( Una scelta secondo coscienza: la via del Lager; Una scelta contro coscienza: la via di casa), vedrà la presenza del Sindaco di Montottone, dott. Gianni Carelli, porterà il suo contributo storico il Prof. Sergio Bugirardini, Presidente dell’ISML, letture e commenti saranno scelti a cura della Dott.ssa Paola Tizi, l’ambientazione musicale sarà curata dal M. Rossano Corradetti. L’evento si terrà a Montottone l’8 Settembre presso la sala Consiliare del Comune alle ore 17 con ingresso libero.