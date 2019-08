ANCONA - Oltre mille candidati al test unico di ingresso il 3 settembre 2019

I Poli Eustachio e Murri della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche sono pronti ad accogliere i 1145 candidati al test unico di ingresso il 3 settembre 2019 per accedere ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Ci sono 182 posti disponibili, più 10 extra UE per l’a.a. 2019/2020 per i corsi di Medicina (erano 150 + 10 extra UE nel 2018) mentre è rimasto invariato rispetto all’anno scorso il numero dei posti per Odontoiatria pari a 20. Saranno invece 1456 i candidati per il test per le Professioni Sanitarie previsto il prossimo 11 settembre per un totale di 535 posti disponibili. Sono 68mila gli iscritti su base nazionale al test medicina 2019. Il MIUR ha aumentato di circa il 20% i posti per le immatricolazioni per l’anno accademico 2019/2020: 11.568 posti per Medicina (erano 9.779 lo scorso anno), 1.133 posti per Odontoiatria (erano 1.096 nel 2018).

Le date delle prove 2019

– Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, 3 settembre;

– Professioni sanitarie, 11 settembre;

– Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese, 12 settembre;

– Professioni sanitarie (laurea magistrale), 25 ottobre.

Alle 8 gli aspiranti medici e dentisti sono convocati, divisi nelle 17 aule, per l’appello. Ogni aula è presidiata da una commissione di vigilanza e in totale ci saranno 165 unità del personale universitario al lavoro. I 1145 candidati provengono da diverse parti d’Italia: 942 dalle Marche, 55 dall’Abruzzo, 49 dalla Puglia, 16 dall’Emilia Romagna ,13 dal Molise ma anche da Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Sicilia e Veneto. Da segnalare anche l’iscrizione di studenti stranieri provenienti da Albania, Bangladesh, Camerun, Grecia, Israele, Marocco Moldavia, Perù, Polonia, Romania, Tunisia Ucraina. Per il test d’ingresso ai corsi di laurea in Professioni Sanitarie arriveranno alla Facoltà di Medicina 1456 candidati per un totale di 535 posti disponibili. I candidati saranno divisi in 21 aule presidiate ognuna da una commissione di vigilanza per un totale di 187 unità di personale della Politecnica. Nel test sono previsti 60 quesiti a risposta multipla a cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti: 12 quesiti di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e matematica. Gli argomenti da studiare per ciascuna materia sono stati indicati nel decreto ministeriale del Miur pubblicato il 28 marzo scorso.