Appuntamento con Fermo Photowalk, arriva la passeggiata fotografica social

FERMO - Durante la passeggiata fotografica i gruppi si alterneranno e potranno visitare la Sala del Mappamondo, i Musei Scientifici, il Duomo e le Cisterne Romane

Il progetto Photowalk 2019 organizzato da Regione Marche e Fondazione Marche Cultura attraverso il suo Social Media Team, arrivato ormai alla sua quinta edizione, si pone l’obiettivo di far conoscere la nostra regione attraverso l’intenso ed emozionale storytelling fotografico fatto in prima persona dagli utenti della rete.

Nuova fantastica passeggiata fotografica social nelle Marche: il 15 settembre appuntamento a Fermo per Fermo Photowalk, alla scoperta di una città millenaria ricca di arte, storia e cultura. Fermo Photowalk si svolgerà dalle ore 9 alle 13 ed è aperto a quanti possiedono un account social attraverso il quale condividere le meraviglie e le curiosità della città. Partecipando a Fermo Photowalk, evento completamente gratuito, si ha la possibilità di vincere un soggiorno in B&B per due persone, una cena per due persone e omaggi dal territorio pensati per il photowalk.

Durante la passeggiata fotografica i gruppi si alterneranno e potranno visitare la Sala del Mappamondo, i Musei Scientifici, il Duomo e le Cisterne Romane. Per iscriversi a Photowalk è necessario visitare il sito: https://www.destinazionemarche.it/photowalk-a-fermo-il-15-settembre-alla-scoperta-della-citta-millenaria/