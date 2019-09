Area di crisi, Migliore e Silenzi: “Fondamentale partecipare alle call, risorse e bandi dipendono da questa fase”

PORTO SANT'ELPIDIO - Il direttore Alessandro Migliore: "La partecipazione alla call, lo ribadiamo, va fatta, per progetti di qualsiasi importo. Come associazione, attraverso CNA nazionale, siamo in contatto con imprese che possano portare sul territorio elevata capacità di investimento e la necessaria crescita culturale, a scapito di nessuno ma a vantaggio indiretto di tutte le pmi del distretto”.



Dall’incontro di ieri a Villa Baruchello il messaggio è partito forte e chiaro: imprese ed istituzioni partecipino alla call, indipendentemente dall’importo dei progetti. Solo così sarà possibile per Mise, Invitalia e Regione Marche misurare la capacità progettuale del distretto, comprendere i fabbisogni, anche infrastrutturali, e stilare la mappatura delle categorie produttive interessate ad investire. Dal seminario è emerso chiaramente che la call per le manifestazioni di interesse, in scadenza al 30 settembre, non riguarda solo le aziende del calzaturiero e della pelletteria, ma quelle di ogni settore (tutti i codici ATECO).

Inoltre, è stato evidenziato l’aspetto relativo alla tutela dei livelli occupazionali: gli investimenti dovranno essere correlati all’incremento occupazionale. Non da ultimo, è stato ricordato che possono partecipare alla call anche coloro che non hanno ancora avviato un’attività e che quindi non dispongono ancora di partita iva. Questi alcuni dei passaggi sottolineati nel seminario organizzato dalla CNA di Fermo a Porto Sant’Elpidio: grande riscontro di partecipazione ed interesse da parte di aziende e professionisti, che hanno rivolto numerose domande alla dottoressa Roberta Maestri della Regione Marche e al dottor Pasquale Pignalosa di Invitalia, dai quali hanno avuto risposte chiare e puntuali.

“Siamo soddisfatti – dichiara il Direttore Generale CNA Alessandro Migliore – abbiamo centrato l’obiettivo: informare le aziende e dare l’opportunità di confrontarsi con Regione e Invitalia. La partecipazione alla call, lo ribadiamo, va fatta, per progetti di qualsiasi importo. Come associazione, attraverso CNA nazionale, siamo in contatto con imprese che possano portare sul territorio elevata capacità di investimento e la necessaria crescita culturale, a scapito di nessuno ma a vantaggio indiretto di tutte le pmi del distretto”.

Il Presidente CNA Paolo Silenzi, ringraziando la presidente Canigola per il lavoro svolto con il Tavolo Provinciale che ha portato al riconoscimento dell’area di crisi, ha sottolineato che la call non è vincolante per l’imprenditore che vi partecipa e che “per cogliere al meglio le opportunità è necessaria una cabina di regia territoriale tecnica, che coordini i lavori secondo un’idea chiara di sviluppo economico e industriale del distretto”.

Presenti in sala anche numerosi amministratori del territorio, compresi il consigliere regionale Francesco Giacinti e l’Assessore Regionale Fabrizio Cesetti che ha dichiarato: “Non dobbiamo focalizzarci sulle risorse, il nodo sono le progettualità: se saranno di qualità le risorse non mancheranno. L’area di crisi non è solo un’opportunità di rilancio, è un progetto molto più ambizioso, è l’occasione per dimostrare cosa è capace di fare una classe dirigente. L’obiettivo è la stipula dell’accordo di programma entro l’anno, per pubblicare poi i bandi entro la prossima primavera, mi auguro entro la conclusione del mandato regionale”. Il Sindaco Nazareno Franchellucci ha ricordato la preoccupazione degli amministratori, “che si sprechi un’opportunità forse irripetibile dedicata a chi fa impresa e investe sul territorio, fondamentale sarà il ruolo delle istituzioni regionali”.

Con le imprese che sembrano guardare già oltre la call, Maestri e Pignalosa hanno ricordato che i bandi riguarderanno numerosi ambiti della manifattura, del terziario, dei servizi alle imprese, delle imprese culturali e creative e che le iniziative imprenditoriali dovranno essere realizzate entro tre anni.