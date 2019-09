PORTO SANT'ELPIDIO - Il primo cittadino Franchellucci: "Ora procederemo con la realizzazione del progetto di adeguamento sismico, manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica ed impiantistica, cui seguiranno i lavori. Un altro importante traguardo per la nostra edilizia scolastica"

L’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 della Regione Marche con riferimento alla scheda per la Valutazione di Congruità dell’importo richiesto (Cir) relativa all’intervento presso la scuola secondaria di primo grado Galilei, ha comunicato l’esito positivo della valutazione svolta dall’ufficio e la convalida dell’importo pari a 992.773 euro per il progetto ‘Scuola media corpo principale + Palestra’.

A darne notizia è il comune di Porto Sant’Elpidio a cui si aggiungono le dichiarazioni del sindaco Nazareno Franchellucci: “Dopo l’approvazione dell’importo della scuola Collodi per la quale è già iniziata la fase di progettazione anche la scuola Galilei potrà beneficiare del finanziamento dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche per la riqualificazione post sisma. Il nostro ufficio tecnico a seguito della presentazione della relazione della congruità dell’importo richiesto ha ricevuto la comunicazione verifica C.I.R. positiva e pertanto ora procederemo con la realizzazione del progetto di adeguamento sismico, manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica ed impiantistica, cui seguiranno i lavori. Un altro importante traguardo per la nostra edilizia scolastica cui teniamo particolarmente , la sicurezza degli edifici scolastici dove studiano i nostri ragazzi è da sempre una priorità di questa amministrazione comunale e puntualmente cerchiamo di dare risposte concrete con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria”.