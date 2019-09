L’Area Vasta 4 aderisce al bando per il Servizio Civile Universale: come partecipare

FERMO - Possono presentare domanda i giovani dai 18 anni ai 29 anni non ancora compiuti, cittadini UE o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

Anche quest’anno l’Area Vasta 4 aderisce al bando per il Servizio Civile Universale. I giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono fare un’esperienza nel settore dell’assistenza e cimentarsi in varie attività, fra cui supporto agli anziani o ai disabili nelle strutture residenziali e semiresidenziali, accoglienza, accompagnamento e informazioni sui servizi, possono chiedere di partecipare, per i 28 posti disponibili, al progetto “Il Navigatore della Salute 4”.

Possono presentare domanda i giovani dai 18 anni ai 29 anni non ancora compiuti, cittadini UE o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. L’accesso alla piattaforma è possibile esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Per informazioni su come richiederlo https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Il progetto di quest’anno è in linea con quelli degli anni precedenti, ma punterà maggiormente alla sensibilizzazione all’uso di strumenti tecnologici e informatici per semplificare i percorsi ed evitare alle persone di doversi recare agli sportelli, attraverso l’attivazione della Tessera Sanitaria con il rilascio del PIN Cohesion, l’uso del Fascicolo Sanitario Elettronico, il pagamento e la prenotazione on line. Il progetto durerà 12 mesi e i volontari saranno in servizio per 25 ore settimanali su cinque giorni in diverse sedi dell’AV4: Fermo (Ospedale e Distretto), Porto San Giorgio, Montegranaro, Montegiorgio, Petritoli, Porto Sant’Elpidio, Amandola e Sant’Elpidio a Mare.

Per tutte le informazioni è possibile collegarsi al sito dell’ASUR MARCHE https://bit.ly/2maueFp, oppure http://www.asurmarche4.it/attivita.asp?id=822, in alternativa rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Via Zeppilli 18 a Fermo, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, telefonare al numero 0734 625.2800, inviare un messaggio Whatsapp al 3668341033 o scrivere a: [email protected]