FERMO - Il Fermo Forum ospiterà la ventottesima edizione di un festival unico in Italia per l’esclusività dell’offerta



Il cibo in tutte le sue declinazioni, ma anche turismo esperienziale e alta gamma, dalle Marche al mondo, con grandi personaggi e chef stellati

Tipicità 2020, edizione numero ventotto, è in programma dal 7 al 9 marzo a Fermo, presso il Fermo Forum.

“Al centro della scena – rimarcano gli organizzatori – cibo, territorio e produzioni di alta gamma, per una formula inedita che rende Tipicità una proposta unica in Italia. Più di 100 eventi in tre giorni, oltre 200 realtà protagoniste nei 13.000 mq coperti, in primis dalle Marche, ma anche da altre regioni italiane e dal mondo.

Specialità introvabili, alimenti funzionali, biologici, biodinamici e nutraceutici, bollicine d’autore e birre a km. zero, il cibo che è stato ed il cibo che verrà. Imperdibili i ‘must’ della tipicità marchigiana: dal ciauscolo allo zafferano di montagna, dal tartufo di Acqualagna all’oliva tenera ascolana e poi il celeberrimo Verdicchio e l’olio Evo di qualità, le migliori paste biologiche, la cicerchia ed il mais ottofile, il pecorino dei Sibillini e le carni di razza marchigiana.

Accanto a food and wine, le proposte di turismo esperienziale e l’area ‘Art & Genius’, per esaltare creatività e manualità manifatturiera che da questi luoghi s’irradiano nel mondo.

Del tutto esclusiva la ‘ricetta’ di Tipicità, nella quale il visitatore è protagonista attivo accanto a personaggi che fanno opinione, come i recenti ospiti Paolo Mieli, Alan Friedman e Philippe Daverio, insieme a chef pluristellati del calibro di Chicco Cerea, Claudio Sadler e di Mauro Uliassi, star autoctona.

‘Connettere menti, creare futuro’ è lo slogan dell’Expo di Dubai 2020 che Tipicità interpreta con i suoi ingredienti: qualità del cibo e del territorio, confronti tra persone e comunità, consapevolezza dei fenomeni per la sostenibilità del pianeta.

Tutte le novità dell’edizione 2020 saranno rilasciate progressivamente sui canali social e sul sito internet (www.tipicita.it), man mano che il programma prenderà forma definendosi in tutti i suoi aspetti”. Su 13mila metri quadrati di superficie coperta, tre padiglioni tematici tra cibo, turismo, manualità e creatività. Duecento le realtà partecipanti per, si diceva, circa 100 eventi. A Tipicità si possono trovare cibo, turismo, manifattura, personaggi noti, grandi chef, delegazioni estere e di altre regioni italiani, eventi ed esperienze. Al Fermo Forum l’evento sarà visitabile il sabato 7 e domenica 8 dalle 9,30 alle 21 e il lunedì dalle 10 alle 20. Costo del biglietto 8 euro.