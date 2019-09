PORTO SAN GIORGIO- Ultimi scampoli di estate. Weekend che chiude col botto. Tante presenze in spiaggia e parcheggi sul lungomare, gratis, sold out.

di Sandro Renzi

Colpo d’estate improvviso. Caldo e sole allungano la stagione. Spiagge del Fermano nel weekend ancora affollate. Non sono i giorni di agosto, ovviamente, ma vedere bagnanti e turisti del nord Europa ancora lungo la costa a settembre non può che fare piacere agli operatori turistici ed ai concessionari.

Molti dei quali hanno già iniziato le operazioni di pulizia e ‘smantellamento’. Tolti gli ombrelloni e le sdraio, smaltite le scorte alimentari. Via tante file di ombrelloni, quelle rimaste sono state occupate dai bagnanti, da Porto San Giorgio a Lido di Fermo. Parcheggi sold out sul lungomare. Ultimi tuffi prima della chiusura. Chi ha già terminato è il servizio di salvataggio. La squadra dei bagnini è stata ricevuta anche dal Prefetto di Fermo, Vincenza Filippi. Continua ad operare senza sosta la Guardia Costiera. C’è chi parla di scampoli d’estate e chi, più fiducioso, scommette su un settembre da mare. Non sarebbe la prima volta che, con ottobre alle porte, c’è ancora chi si fa qualche bagno. E’ già successo anche qualche anno fa. I concessionari di spiaggia nel tracciare il bilancio della stagione hanno parlato di una situazione non certo rosea quest’anno. E ciò nonostante i prezzi dei servizi siano rimasto gli stessi. Segno meno anche per gli albergatori. Ma solo i dati ufficiali che saranno forniti dalla regione Marche potranno “svelare” l’arcano: il turismo nella provincia di Fermo avrà retto o no?