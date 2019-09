PORTO SANT'ELPIDIO - Appuntamento per sabato 9 novembre alle ore 21,15 al Teatro delle Api. Terzo lavoro dell’associazione 'Disordine, Oltre il teatro', scritto da Carla Rossetti, con la regia di Diego Gini e la stessa Carla Rossetti

“Cuore Matto”, il musical con i più grandi successi italiani degli anni ’60 è pronto ad entusiasmare anche la città di Porto Sant’Elpidio. “E’ infatti fissata per sabato 9 novembre alle ore 21,15 al Teatro delle Api – annunciano dal musical – la prossima replica di un musical cosi coinvolgente ed emozionante da aver riempito tutti i teatri in cui è andato in scena: dall’Aquila di Fermo al Feronia di San Severino Marche, all’Aleona di Montegiorgio, al Serpente Aureo di Offida, fino alla replica estiva nella splendida Arena Villa Vitali di Fermo”.

“Un musical – racconta Giuseppe Lupoli, direttore organizzativo dell’associazione Disordine, OltreilTeatro – che mette in scena un intreccio di storie d’amore che si susseguono attraverso i gesti, le gioie e i dolori dei protagonisti, i quali, interpretando i più grandi successi degli anni ’60, daranno vita ai loro ricordi. Con un funambolico flash-back – continua Lupoli – saranno i protagonisti Toni e Lisa ad accompagnare lo spettatore in una storia dove la musica, vera protagonista, offrirà un’occasione al pubblico per aprire il proprio cuore e scoprire, grazie anche alla travolgente energia di tutto il cast di giovani ballerini e attori, che a volte il tempo può fermarsi dinanzi all’amore vero e che è il cuore, ‘matto’ appunto, a decidere come scandirne i giorni e le ore”. Emozione, divertimento, sorpresa e coinvolgimento sono gli aggettivi con i quali descrivere questo terzo lavoro dell’associazione ‘Disordine, Oltre il teatro’, scritto da Carla Rossetti, con la regia di Diego Gini e la stessa Carla Rossetti.

Da qualche giorno è possibile acquistare i biglietti in prevendita ed assicurarsi così un posto in una serata da non perdere! Prevendita presso tutti i punti vendita del circuito Amat e al sito vitaticket.it (https://www.vivaticket.it/…/cuore-matto-il-musical-c…/137084).