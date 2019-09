Torna in piazza del Popolo Fermo Swing: auto d’epoca, acconciature, musica e balli

FERMO - Un pomeriggio all’insegna degli anni ’50 quello in programma per domenica, che l’associazione di categoria degli artigiani propone sulla scia dell’alto gradimento riscosso nella prima edizione dello scorso anno

Torna “Fermo Swing”, domenica 22 settembre dalle ore 16 in piazza del Popolo. L’evento, a cura della CNA Territoriale di Fermo, patrocinato dall’Amministrazione Comunale – Assessorato al Commercio, è organizzato con il sostegno della Camera di Commercio delle Marche.

Un pomeriggio all’insegna degli anni ’50 quello in programma per domenica, che l’associazione di categoria degli artigiani propone sulla scia dell’alto gradimento riscosso nella prima edizione dello scorso anno.

“Un tuffo all’indietro nel tempo che torna dopo il successo dello scorso anno – ha dichiarato l’assessore al commercio Mauro Torresi – che si realizza grazie alla sempre preziosa ed efficace collaborazione della Cna di Fermo che ha curato nei minimi dettagli questa festa. Festa che, come nel riscontro avuto nel 2018, ha avuto una grandissima ed entusiastica partecipazione e adesione da parte di tanti appassionati, non solo ma anche da parte di curiosi che si sono innamorati di questo genere così coinvolgente, come è la nostra Piazza, sempre pronta ad accogliere manifestazioni ed eventi in grado di aggregare e vedere tanta gente insieme. Piazza che si prepara anche per le prossime iniziative autunnali e invernali”.

“Ringraziamo i partner che hanno scelto di condividere con CNA l’esperienza di Fermo Swing – spiega Luciana Testatonda, responsabile del settore Turismo e Commercio dell’associazione – a partire dalla Manovella del Fermano, con la sfilata di venticinque esemplari tra auto e moto d’epoca, che resteranno in piazza tutto il pomeriggio per la gioia di appassionati e curiosi. Squadra che vince, non si cambia: anche quest’anno per entrare a pieno nell’atmosfera anni ’50, i parrucchieri di Coiffeur La Femme guidati da Giampiero Bastarelli cureranno gratuitamente le acconciature vintage per chi vorrà trasformare il proprio look, mentre Simone Cintio e la sua Swing Family faranno scuola di ballo per tutti. Una formula che funziona come attrazione per la città e un’occasione in più per il commercio cittadino: sono gli aspetti che abbiamo condiviso con l’Assessore Torresi, che ringraziamo per la collaborazione concreta e fattiva”.

Non solo: la CNA offrirà “insta-ricordi” a tutti coloro che vorranno farsi immortalare al fianco dell’auto o della moto preferita, oppure con un’acconciatura dai richiami vintage o muovendo i primi passi di ballo: il fotografo Rodolfo Marziali scatterà le foto che saranno lasciate come omaggio della manifestazione, che culminerà con il concerto dei ‘900 Swing Italiano in programma per le ore 19.00.ù