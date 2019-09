PORTO SAN GIORGIO - Il Pd sangiorgese plaude allo studio del Politecnico per la pianficazione del porto. Prossimo step l'avvio dell'iter per ottenere la Vas.

“Unire la realtà portuale con la citta sangiorgese sia da un punto di vista urbanistico che architettonico ed, al contempo, interconnettere il porto con tutto il fermano; il tutto nel pieno rispetto del territorio”. Il Pd sangiorgese plaude allo studio del Politecnico di Ancona sul porto depositato la scorsa settimana in Comune. “Questa la filosofia che ha contraddistinto la maggioranza di governo nell’affidare la redazione del piano portuale all’Università” proseguono il capogruppo in Consiglio, Andrea Di Virgilio e la segretaria dem, Marcela Coman. Le volumetrie previste prevedono in totale 13.600 mq di aree edificabili.

“Il progetto è stato presentato alla giunta ed alla maggioranza dal gruppo di lavoro guidato dal prof. Mondaini seguendo i preventivati tempi di consegna. Il Pd ed il gruppo consiliare esprimono piena soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto fino ad ora ed invitano l’Amministrazione ad andare avanti affinché, a breve, il piano possa essere definitivamente approvato. Il Sindaco, l’assessore Silvestrini e gli uffici competenti, in piena sinergia con l’Università Politecnica delle Marche, stanno portando a compimento un progetto fondamentale, per utenti, addetti ai lavori, per la cittadinanza e tutta la provincia” rimarcano i due esponenti dem. Il piano tiene conto sia della destinazione delle aree demaniali sia di quelle a terra di proprietà del Comune, compresi gli spazi che ospitavano l0ex mercato ittico. “Sempre su sollecitazione dell’Amministrazione la destinazione delle stesse risponderà all’esigenza fondamentale di rispettare la simbiosi porto-città anche ricordando ed esaltando le caratteristiche di tradizione marinara sangiorgese”. Il prossimo step sarà la presentazione del progetto alla città presumibilmente già ad ottobre e, successivamente, l’avvio dell’iter per ottenere la Vas (valutazione ambientale strategica).

