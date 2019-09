PORTO SAN GIORGIO - Ecco il progetto sul tavolo dalla giunta Loira per la pista ciclabile sul lungomare Gramsci, inviato alla Regione. Intenzione di realizzarla in sede sul lato ovest del marciapiede

di Sandro Renzi

La pista ciclabile che dovrebbe essere ricavata sul lungomare Gramsci grazie ai finanziamenti del Mit, ovvero del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sorgerà, stando alle previsioni progettuali approdate in giunta, sul lato ovest dell’attuale marciapiede. Quindi a ridosso dei parcheggi che non verrebbero minimamente toccati. Si tratta di una pista a due corsie con una larghezza che varierà, anche in funzione degli spazi a disposizione lungo i 4 chilometri di lungomare, da un minimo di 2,50 metri ad un massimo di 3. Salvi dunque i posti auto, compresi i circa 550 che sarebbero invece saltati ricorrendo ad una pista “provvisoria” i cui costi di realizzazione, stando alle stime degli uffici comunali, si aggira sui 250mila euro.

Dando uno sguardo più dettagliato agli elaborati grafici “mutanti le previsioni ed indicazioni tecnico progettuali del Piano particolareggiato di spiaggia”, come si legge nella delibera di giunta, emergono gli stati di progetto che tengono conto sia della permanenza dell’attuale fascia di rispetto data in concessione agli chalet, che della possibilità di estendere a quest’ultima l’area pedonale, recuperando in parte quello spazio di marciapiede destinato alla ciclabile. Ora tutti questi documenti saranno inviati ad Ancona. La Regione Marche li utilizzerà quale base tecnica per la redazione del progetto per la Ciclovia Turistica Adriatica approvato con il Protocollo d’intesa sottoscritto da Marche, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise e Puglia. Quanto ai tempi, lo stesso Protocollo fissa come termine per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica il 31 dicembre del 2020. La Regione sta provvedendo ad espletare la gara europea per l’assegnazione dell’incarico di progettazione unitaria dell’intera ciclovia. Tempi quindi non certo brevi quelli che si prospettano prima di vedere l’avvio dei lavori anche a Porto San Giorgio dove invece, almeno nella parte sud, la ciclabile sarà realizzata prima per circa 900 metri grazie al ponte sul fiume Ete. Tra un paio di giorni intanto la II Commissione consiliare tornerà a riunirsi per esaminare la petizione presentata dal Comitato che si sta battendo per la realizzazione della pista. E questo in vista di un consiglio comunale che dovrebbe essere riconvocato per trattare la proposta, all’esito del confronto in seno alla Commissione stessa presieduta da Catia Ciabattoni. Progetto quello della pista che non potrà essere scisso da quello di una riqualificazione dell’intero lungomare e per il quale il Comune è in cerca di risorse.