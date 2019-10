Sarà la Fabbrica del cioccolato il tema del Natale 2019 a Fermo

FERMO - E' stato anche presentato un video realizzato per promuovere e far conoscere la Città di Fermo anche con la sue atmosfere natalizie



“Sarà la Fabbrica del cioccolato il tema ispiratore del Natale 2019 della Città di Fermo”. E’ quanto annunciato dagli assessori Francesco Trasatti e Mauro Torresi nel corso di una conferenza stampa con cui, è stato anche presentato un video realizzato per promuovere e far conoscere la Città di Fermo anche con la sue atmosfere natalizie oltre che da un punto vista culturale, storico e artistico con il Teatro dell’Aquila, le Cisterne romane e la Sala del Mappamondo, che verrà inviato in tutta Europa.

“Considerata la varietà e qualità della programmazione attuata dal Comune di Fermo per il periodo natalizio – hanno spiegato in conferenza stampa – in termini di attrazioni ed eventi, e considerato inoltre l’interesse della Città di Fermo, condiviso dalla Coop. Tu.Ris.Marche, nella creazione di pacchetti vacanza “tematici” dedicati al Natale a Fermo, è nata la proposta di realizzare un video emozionale per raccontare quanto e cosa un turista possa fare scegliendo Fermo, come destinazione della propria vacanza natalizia”.

Il video promozionale realizzato si pone questi obiettivi: la promozione della destinazione e dei pacchetti vacanza tematici che verranno realizzati: il Tour Operator estero potrà proiettare tale video all’interno della sua agenzia per “vendere” tali proposte di viaggio nel periodo natalizio; veicolare pacchetti vacanza tematici dedicati a Fermo da vendere tramite la stessa Tu.Ris.Marche (ora ufficialmente nuovo Tour Operator specializzato incoming del fermano) e T.O. partner nazionali; la promozione locale della ricca offerta, tra eventi ed attrazioni per tutte le età, nel periodo natalizio a Fermo