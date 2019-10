AGRICOLTURA - A Campobasso la convention degli operatori della filiera del grano: tra le sei premiate anche due realtà fermane. All’Emporio Verde Sollini il primo premio per l’eccellente qualità di grano duro Maestà.

Un’azienda che da 4 generazioni (più di un secolo) seleziona e macina grani pregiati per un prodotto la cui richiesta sta crescendo in modo vertiginoso; oggi esporta nel mondo oltre 300.000 quintali di pasta. Stiamo parlando de “La Molisana” che martedì scorso, 2 ottobre, ha organizzato, nello stabilimento di Campobasso, la prima convention con gli operatori della filiera del grano, agricoltori e stoccatori di Molise, Marche, Puglia e Lazio. Tra i presenti che hanno ricevuto un riconoscimento, anche l’azienda fermana Emporio Verde Sollini e Ciuccarelli Sante di Grottazzolina. All’Emporio Verde Sollini, primo classificato per l’eccellente qualità di grano duro Maestà, è stato assegnato il “Chicco d’Oro”.

“La convention è stato un modo per consolidare un rapporto fondato sul rispetto della sostenibilità, remunerazione e innovazione – racconta con soddisfazione Maurilio Sollini, premiato da ‘La Molisana’ – Il seme utilizzato per la semina è il punto di partenza nella filiera del grano duro. Questo seme deve essere certificato e le sue caratteristiche debbono rispondere all’agricoltore coltivatore e al trasformatore finale. Il processo si conclude con successo solo se si creano solide sinergie lungo tutta la filiera. Da questo punto di vista non posso che essere orgoglioso di aver contribuito ad un elevato standard di qualità e voglio cogliere l’occasione per ringraziare anche tutti i nostri clienti che hanno creduto nel percorso stesso e ci hanno seguito.”.