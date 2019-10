REGIONE - Il nuovo presidente sarà affiancato da Marina Brunetti in qualità di vice

La consulta regionale dei giovani ha scelto il suo nuovo vertice, eleggendo Roberto Tesei quale presidente e Marina Brunetti come vicepresidente. Tesei fa parte della consulta in rappresentanza delle formazioni giovanili dei partiti politici, espressione della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Brunetti, invece, ne è membro in rappresentanza dei giovani imprenditori, su designazione della Cna Marche.

La consulta dei giovani, istituita con legge regionale 24 del 2011, è l’organismo di raccordo istituzionale tra nuove generazioni e Regione, con funzioni consultive e propositive sulle politiche regionali di settore. Ne fanno parte rappresentanti tra i 16 e i 35 anni eletti dalle associazioni giovanili, dagli studenti universitari e delle scuole secondarie superiori, dalle organizzazioni sindacali e di categoria e dai rappresentanti dei giovani amministratori locali.