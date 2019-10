Cultura, il Comune sangiorgese accetta la donazione dei 6 mila manifesti di Fausto Paci

PORTO SAN GIORGIO - Si tratta di circa 6.000 esemplari raccolti fin dagli anni ’60. “Via alla catalogazione e alla digitalizzazione

E’ stata approvata dalla Giunta l’accettazione della donazione di manifesti di mostre d’arte da parte del collezionista ed ex sindaco Fausto Paci. Si tratta di circa 6.000 esemplari raccolti fin dagli anni ’60.

Della donazione fanno anche parte circa 400 lettere di musei e delle più importanti gallerie internazionali ed una missiva della Soprintendenza delle Marche che approva e invita alla realizzazione di un archivio-museo con il suddetto materiale.

La donazione avviene a titolo gratuito e nasce dall’intento delle parti di renderla fruibile alla cittadinanza in modo permanente. Come richiesto, sarà intitolata a Fausto e Eugenia Paci.

“Il ricco patrimonio raccolto negli anni sarà oggetto di un progetto didattico pluriennale in collaborazione con il liceo artistico ‘Preziotti-Licini’ di Porto San Giorgio che consentirà di digitalizzare e catalogare l’intera collezione – rimarca l’assessore alla Cultura Elisabetta Baldassarri – . Alcune saranno collocate in un’area espositiva, la complessa e laboriosa opera di digitalizzazione andrà avanti per step”.