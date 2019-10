S.E.LPIDIO A MARE - Marco Mariani, capogruppo Dem a Sant'Elpidio a Mare, lascia il Pd ed approda in Italia Viva, la neoformazione politica di Matteo Renzi. "Scelta fatta senza rimpianti". Primi scossoni interni al Pd anche nel Fermano nel dopo-Leopolda. Stessa scelta per il consigliere regionale Fabio Urbinati.

di Sandro Renzi

Primi scossoni interni al Pd nel Fermano. A 24 ore dalla chiusura dei lavori della Leopolda, Marco Mariani, capogruppo Dem a Sant’Elpidio a Mare, ha ufficializzato il suo passaggio ad Italia Viva di Matteo Renzi. Una decisione che era già nell’aria come anticipato da Cronache Fermane. “Davanti ai bivi della mia vita politica -ha spiegato Mariani- ho scelto sempre quella che mi indicavano il cuore, gli ideali, la passione per la politica. Ho fatto sempre la scelte giuste secondo il mio istinto e la mia formazione, so di non aver mai avuto rimpianti e rimorsi. Scegliere di aderire a Italia Viva è una scelta che faccio con gli stessi criteri e senza alcun rimpianto”. Mariani che aggiunge: “In politica a lungo termine paga sempre la coerenza degli ideali e la temporaneità nelle scelte, mi dispiacerebbe assai per chi prima nel Pd si definiva un renziano della prima ora, come il sottoscritto, salisse un domani sul carro solo nel momento in cui il partito passerà al 5% attuale alla doppia cifra. Sarebbe una sconfitta per l’ideale politico incarnato e per chi al contrario dalla prima ora si è battuto in tal senso”. A questo punto il Pd elpidiense dovrà individuare un nuovo capogruppo. Italia Viva intanto comincia a muovere i primi passi sul territorio. Si sta infatti costituendo un gruppo che farà da riferimento per i nuovi tesserati.

Se il Consiglio comunale di Sant’Elpidio a Mare è il primo nella quinta provincia a far registrare l’ingresso della nuova formazione targata Renzi, nell’Assemblea legislativa delle Marche ecco il passaggio di consegne tra l’ormai ex-capogruppo Pd, Fabio Urbinati, e il nuovo capogruppo Francesco Micucci. Anche qui Italia Viva è ora presente. Il consigliere Urbinati, infatti, ha ufficializzato la sua adesione al Gruppo Misto come Italia Viva. “Ringrazio – dice Fabio Urbinati – tutto il gruppo del Partito Democratico, il presidente Luca Ceriscioli, il segretario Giovanni Gostoli per il grande lavoro fatto finora. Com’è ovvio Italia Viva sosterrà la maggioranza di centro sinistra della Regione Marche e da oggi si inizia insieme a scrivere una pagina nuova”.