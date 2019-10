L’Ordine di Malta aiuta gli anziani: volontari alla casa di riposo per attività ricreative

SANT'ELPIDIO A MARE - Parte il progetto proposto da Giovanni Martinelli, arriva anche l'ambasciatore De Franchis, procuratore del Gran priorato di Roma

L’Ordine dei cavalieri di Malta sostiene gli anziani. Presentato stamattina alla casa di riposo di Sant’Elpidio a Mare il progetto di collaborazione teso a offrire momenti di svago ed intrattenimento agli ospiti della residenza protetta a palazzo Montalto Nannerini. Un’iniziativa di Giovanni Martinelli, vice delegato delle Marche sud. I cavalieri metteranno a disposizione propri volontari per proporre, per 2-3 giorni a settimana, attività ricreative di vario genere.

Per presentare l’iniziativa è arrivato oggi a Sant’Elpidio a Mare il procuratore del Gran priorato di Roma, Amedeo De Franchis, con la contessa Cristina Spalletti, responsabile delle opere di carità dell’Ordine. Ad accoglierli il delegato Marche sud Giordano Torresi insieme a Martinelli. Alla casa di riposo sono arrivati anche il vicesindaco Mirco Romanelli, il direttore d’area vasta Asur Licio Livini, il comandante della locale stazione dei carabinieri Massimiliano Carrino e quello della polizia locale Stefano Tofoni.

“I nostri volontari si metteranno a disposizione degli ospiti della casa di riposo, proporranno cinema ed altre attività di svago. Inizieremo già questa domenica, accompagnando chi vorrà partecipare al pellegrinaggio che l’ordine di Malta organizza a Loreto”. “La nostra missione è quella di essere utili per offrire un servizio – ha aggiunto il procuratore De Franchis – Andiamo incontro alle esigenze del territorio, tra queste c’è indubbiamente la vicinanza agli anziani. Collaborare con dei volontari a questa benemerita iniziativa rientra esattamente nei nostri compiti, saremo onorati di aiutare sempre di più in futuro incrementando i volontari a disposizione”.

Si sono congratulati per la generosità dell’iniziativa il vicesindaco Mirco Romanelli e il direttore Asur Livini, mentre la direttrice della casa di riposo, Federica Luciani, ha rimarcato “la sinergia positiva che si è creata da subito per avviare questa collaborazione. Questi momenti di intrattenimento e socializzazione svolgono un ruolo molto importante per i nostri anziani, non sono un’attività secondaria. Ringrazio Giovanni Martinelli per aver voluto fortemente l’attuazione del progetto ed il comandante della polizia locale Tofoni, su cui possiamo sempre contare”.

P.Pier.