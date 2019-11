Tutto pronto per la XXXI

Edizione del Palio dei Comuni

IPPICA - Domani, mercoledì 6 novembre, la serata di gala per l'ufficializzazione degli abbinamenti tra cavalli e Comuni partecipanti. Domenica 10 novembre il succulento via alle corse. Per l'edizione 2019 in ballo ventisette realtà municipali in rappresentanza di Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana ed Umbria

... martedì 5 Novembre 2019 - Ore 14:26