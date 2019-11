FERMO - Lunedì ci saranno le interviste a radio Fermo Uno alle 11 del dottor Pucci, neurologo dell’Av 4 e membro della Commissione Etica della Società Italiana delle Cure Palliative, e alle ore 16 dell’avvocato Raffaela Fortuna dell’Associazione Familiari dei Malati di Alzheimer



“La giornata mondiale delle cure palliative, l’11 novembre prossimo, verrà celebrata a Fermo con una serie di iniziative promosse dalle associazioni di volontariato che operano in ambito sanitario e che avvieranno un progetto, finanziato dal Csv Marche, di informazione, formazione e sensibilizzazione per volontari e cittadini sul diritto ad essere curati senza dolore, nel rispetto della dignità della persona, per l’autodeterminazione dei percorsi di cura e le scelte condivise dei percorsi terapeutici”. è quanto fanno sapere gli organizzatori delle iniziative in programma.

“La giornata è organizzata insieme all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Area Vasta 4 e vedrà la presenza di esperti in materia e associazioni di settore sia presso il Punto Unico di Accesso ‘Civico 18’ in via Zeppilli sia attraverso interventi a radio Fermo Uno. In particolare, alle ore 11, a radio Fermo Uno, interverrà il dottor Pucci, neurologo dell’Area Vasta 4 e membro della Commissione Etica della Società Italiana delle Cure Palliative, e alle ore 16 sarà il turno dell’avvocato Raffaela Fortuna dell’associazione Familiari dei Malati di Alzheimer.

Le cure palliative sono un diritto che – aggiungono gli organizzatori – deve essere garantito ad ogni cittadino, in ogni fase del percorso terapeutico e per ogni condizione clinica, ma a tutt’oggi sono poco conosciute e mistificate nonostante la legge di riferimento in Italia (L. 38/2010) sia attiva da quasi dieci anni, e la Regione Marche l’abbia fatta propria con la legge Regionale 7/2019, proprio per questo le associazioni si impegnano in tal senso e colgono ogni occasione, come la giornata mondiale, per promuoverne la corretta informazione.

L’11 novembre è dedicato a San Martino, il cui mantello (il pallio appunto) è il simbolo tangibile della cura globale e della presa in carico della sofferenza, proprio come le cure palliative curano e si prendono cura non solo della malattia, ma anche della persona malata e dei suoi familiari.

Per porre domande o prendere contatti con chi si occupa di questi temi vi aspettiamo lunedì 11 novembre dalle 9.30 alle 16 presso il Pua Civico 18 (via Zeppilli 18, Fermo), al numero 07346252800 o tramite messaggi Whatsapp al 3668341033”.