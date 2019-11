IPPICA - Questa sera, presso le municipalità coinvolte dalla prestigiosa kermesse, la tradizionale cena con la cerimonia di consegna della giubba ai drivers che domani si daranno sana battaglia sportiva all'interno dell'ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Tutti i pronostici, corsa per corsa, relativamente al folto programma di giornata

MONTEGIORGIO – La grande festa del Palio dei Comuni continua ad ammaliare e stupire.

Domani, domenica 10 novembre, la magia dei grandi trottatori, l’aria di festa cavalleresca, il frizzante campanilismo dei 27 comuni partecipanti e il pubblico delle grandi occasioni faranno da magnifica scenografia con l’ippodromo San Paolo sotto i riflettori dei media nazionali ed internazionali.

E’ arrivato il fatidico giorno del Palio dei Comuni. C’è grande attesa, ansia e animazione. L’evento è servito. La giornata proporrà 10 corse, a partire dalle ore 13:40, con una corsa gentlemen intitolata a Louise Laukko.

Poi ci sarà una corsa di categoria E-E premio Peace of Mind, (cavallo della scuderia Leonardo Cecchi e Alessandro Gocciadoro) che nel 2017 e nel 2018 ha vinto il Palio dei Comuni per Monte Urano.

La terza corsa è una interessantissima corsa di Categoria G. Con la quarta corsa arriva la prima batteria del Palio dei Comuni, la batteria B intitolata a Money Maker con l’attesa performance di Cokstile, che in occasione della riuscitissima prova generale per Cokstile, in vista del Palio dei Comuni, pur avendo rinunciato alla partenza, il vincitore del Nazioni ha volato sul miglio a media di 1.10.4, nuovo record della pista marchigiana (precedente 1.10.7 Nuage en Ciel nel novembre 2015), ottenuto grazie alla scatenata battistrada Pantera del Pino, seconda in 1.10.6 e rimontata solo in zona traguardo.

Con la quinta corsa arriva la batteria A premio Pascià Lest, dove è attesissima la performance di Billie de Monfort. E quindi sesta corsa e batteria C intitolata a Dryade des Bois, in cui gli appassionati attendono di vedere la prestazione di Arazi Boko sulla pista dell’ippodromo delle Marche.

La settima corsa propone il premio Opal Viking. Con l’ottava corsa arriva un classico di qualità dell’ippodromo di Montegiorgio: il Gran Premio San Paolo. Nel 1975 l’Unire assegnò al trotter montegiorgese il primo gran premio che fu denominato Gran Premio San Paolo.

Fino al 2000 è stato una prova sui 1660 metri per cavalli di ogni paese di 4 anni ed oltre, dal 2001, con la novità della racchetta, sui 1600 per cavalli indigeni ed europei di quattro anni. La corsa nata bene con la vittoria di Patroclo, uno dei cavalli che hanno segnato la storia del trotto italiano, interpretato dal pilota, l’indimenticabile Sergio Brighenti, ha avuto come protagonisti assoluti i migliori campioni indigeni e internazionali. Basti ricordare College Record vincitore in 1.14.0, record italiano in pista da mezzomiglio resistito per diversi anni, Uconn Don che nel 1994 portò il record a 1.12.2, e la campionissima americana Moni Maker.

La nona corsa, il premio Mack Grace SM, premio di consolazione, a cui prenderanno parte tutti i cavalli che hanno preso parte alle tre batterie del Palio e che non sono riusciti ad agganciare la finale.

Con la decima corsa, ovvero la finale del Palio dei Comuni (a cui accederanno i primi 4 cavalli di ogni batteria), si chiude la giornata e conosceremo il nome del comune vincitore del XXXI Palio dei Comuni.

I PRONOSTICI DELLE CORSE

DELLA DOMENICA DEL PALIO

Prima corsa ore 13:40 LOUISE LAUKKO (GENTLEMEN)

Il grande giorno del Palio dei Comuni si apre con i gentleman. Zachar Bay viene da prestazioni super ed è il cavallo da battere con la potenza di cui dispone. Zazà Alter ha fatto un numero l’ultima volta ma in categoria inferiore. Zarah sta sbagliando recentemente ma avrebbe i mezzi per essere protagonista. Zola Francis potrebbe essere un piazzato di quota.

Prima Corsa: 1 Zachar Bay ***, 8 Zazà Alter 2 Zarah **, 7 Zola Francis *

Seconda Corsa ore 14:10 PEACE OF MIND (CAT. E-F)

Due chilometri e mezzo con i nastri, che avrà favorito Talete Deimar che è cavallo migliore allo start ma non gradisce tanto la pista locale. Uncle di Poggio è da verificare anche se in Svezia faceva queste distanze. Risk Bieffe è in ordine ma sulla distanza è da verificare. Poi ci stanno in tanti da Sri Lanka in grosso ordine a Tea For Two Font che è una bella idea di quota.

Seconda Corsa: 8 Talete Deimar ***, 2 Uncle di Poggio 7 Risk Bieffe **, 10 Sri Lanka 4 Tea For Two Font *

Terza Corsa ore 14:40 MISS BALTIC (CATEGORIA G)

Una categoria G tosta per chi deve scommettere, ma che potrebbe regalare una bella quota alla trio. Ronnie Allmar ha il numero molto alto ma forse è quello che ha più consistenza. Rajah Petral ha dato buoni segnali non troppo tempo fa e conta. Perimetro Bar con Gelormini in sulky e con buona posizione per provarci. Semir Alter è rientrato senza squilli ma ha qualità. Vaio dei Veltri è una bella idea.

Terza Corsa: 12 Ronnie Allmar, 3 Rajah Petral 2 ,Perimetro Bar ***, 4 Vaio dei Veltri, 6 Semir Alter 5, Unitalia Golden **

Quarta Corsa ore 15:10 MONI MAKER (BATTERIA B)

Prima batteria del Palio con Cockstile che è ovviamente il favorito netto. Vincent Sm a Napoli a stupito e qui è nettamente il migliore in pista. Attenzione a Visa As che potrebbe mettersi subito in posizione e a Napoli ha sbagliato quando era in posizione giusta. Vesna è andata forte l’ultima volta ma ha numero alto. Shiva Ferm potrebbe andare in testa.

6 Cockstile ****, 2 Vincent Sm 4 Visa As **, 7 Vesna 5 Shiva Ferm *

Quinta Corsa ore 15:55 PASCIA’ LEST (BATTERIA A)

Billie de Montfort è la star di questa batteria che sarà movimentata già in partenza. Vanesia Ek arriva in ordine e con numero ideale per le sue caratteristiche. Pantera del Pino ha testato la pista facendo un botto cronometrico e potrebbe riprovare in testa. Pocahontas Diamond potrebbe approfittare della vicinanza allo steccato per entrare in finale. Toscarella proverà a strappare un piazzamento.

Quinta Corsa: 5 Billie de Montfort ****, 1 Vanesia Ek, 4 Pantera del Pino **, 2 Pocahontas Diamond, 3 Toscarella *

Sesta Corsa ore 16:25 DRYADE DES BOIS (BATTERIA C)

Arazi Boko sarà il cavallo no betting della giornata. Superiore e con numero perfetto per le sue caratteristiche. Vernissage Grif è il secondo cavallo di qualità della corsa anche se dovrà adattarsi al numero stretto alla corda. Unno del Duomo va forte anche se dovrà costruire. Von Wise As e Uisconsis Vol ambiscono ad un piazzamento. Anche Venanzo Jet ci sta.

Sesta corsa: 2 Arazi Boko ****, 1 Vernissage Grif, 6 Unno del Duomo **, 3 Von Wise As, 4 Uisconsis Vol, 5 Venanzo Jet *

Settima Corsa ore 17:05 OPAL VIKING

Pochi in questa corsa che farà da cuscinetto prima del gran finale. Veloce Bebo dovrebbe andare in avanti e restarci sino in fondo. Velocitè Alter torna in contesto abbordabile e adatto al suo talento di opportunista. Special Fez è uno che conta e sa costruire. Ufficio Jet e Vida Francis giocheranno da vicino allo steccato e potrebbero essere un fattore.

Settima Corsa: 6 Veloce Bebo, 5 Velocitè Alter ***, 3 Special Fez, 1 Ufficio Jet 2, Vida Francis **

Ottava Corsa ore 17:55

GRAN PREMIO SAN PAOLO (GRUPPO 3)

E’ il Gran Premio San Paolo scelto anche come Tris Quarté e Quinté. Zefiro D’Ete ha prestazioni, posizione e condizioni generali tutte a favore ed è favorito nei confronti di Zap di Girifalco che va come il vento ma dovrà costruire all’esterno. Zilath ha la posizione per piazzarsi. Zuid Africa Jbay sta correndo alla grande. Zoeland As paga il numero, mentre Zoe Grif Italia potrebbe sorprendere ad alta quota.

Ottava Corsa: 4 Zefiro D’Ete ***, 7 Zap di Girifalco 1 Zilath **, 8 Zealand As, 9 Zudi Africa Jba0y, 3 Zoe Grif Italia *

Nona Corsa ore 18:30 MACK GRACE SM

(CONSOLAZIONE)

Decima Corsa ore 19:10

PALIO DEI COMUNI L.MATTII (GRUPPO 1)