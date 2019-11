Riserva di biosfera,

passi avanti per i monti

Sibillini e la fascia appenninica

MONTAGNA - Al Ministero dell'Ambiente il Presidente della seconda commissione, Gino Traversini, e l'assessore regionale Angelo Sciapichetti, illustrano la strategia della Regione Marche: “Riscontri positivi al nostro progetto. Al via il piano di animazione sociale per arrivare in tempi brevi al riconoscimento Unesco”

