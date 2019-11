CLASSIFICA - Secondo Italia Oggi e l'Università La Sapienza la provincia è 61esima perdendo 5 posizioni rispetto al 2018

Fermo ultima provincia, nelle Marche, per qualità della vita. A dirlo è il dossier di Italia Oggi e dell’Università La Sapienza di Roma, che ha stilato la classifica dei territori provinciali, appunto, sulla qualità della vita. Fermo è al 61esimo posto (era 56esima nel 2018).

La migliore, nella nostra regione, è Macerata che in Italia si è piazzata al 19esimo posto risultando la prima delle Marche. Era 19esima anche lo scorso anno ed è l’unica provincia delle Marche che non ha perso posizioni. Le altre sono tutte in calo secondo l’analisi svolta che quest’anno ha rimodulato le chiavi di lettura per definire dove si vive meglio. Al secondo posto per le Marche (entrambe 37esime in Italia) ci sono Ancona (scesa di 25 posizioni, era al 12esimo posto) e Ascoli (che era 16esima nel 2018). Scende parecchio anche la provincia di Pesaro Urbino che dal 35esimo del 2018 si è piazzata al 51esima. Dove si vive meglio in Italia invece è la provincia di Trento. Sempre secondo la classifica è nei piccoli centri che la qualità della vita è migliore mentre nelle metropoli è più dura abitare.