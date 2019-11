La Misericordia di Montegiorgio, su invito della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia promuove la raccolta di beni di prima necessità da destinare alla Misericordia di Elbasan in Albania, per rispondere ad urgenti necessità a seguito del dramma della popolazione albanese dopo il drammatico sisma di questi giorni.

La Confederazione nazionale e Area Emergenze ha richiesto, infatti, a tutte le Misericordie Italiane di fare una ricognizione per individuare aziende o soggetti economici che possano fornire grandi quantità di coperte e generi alimentari a lunga conservazione per la popolazione colpita dal sisma. Le prime squadre delle Misericordie sono partite già ieri, dalla Puglia e coordinate dalla Confederazione di Firenze, in soccorso della popolazione albanese. Chi volesse fornire il proprio aiuto o donare il materiale richiesto può mettersi in contatto con la Misericordia Montegiorgio tramite la mail [email protected]

C.N.