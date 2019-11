AZIENDE - Con Artigiancassa e Uni.Co. il punto sugli strumenti innovativi a disposizione delle imprese

“La prima parte del 2019 presenta timidi segnali di ripresa per l’economia italiana rispetto alla brusca frenata della seconda metà del 2018: i dati dello scorso anno evidenziano percentuali col segno meno lungo ciascun trimestre. Nella provincia di Ascoli Piceno il culmine è stato toccato a dicembre 2018 quando la dinamica tendenziale dei prestiti all’artigianato, rispetto al trimestre precedente ha segnato un netto – 16,8%. La nostra è una delle 86 province – su un totale di 102 territori calcolabili – che in quel periodo hanno registrato un peggioramento del trend rispetto al trimestre precedente. La tipologia dei prestiti a medio/lungo termine, aventi durata originaria superiore a 12 mesi rappresenta il 70,6% dei prestiti al comparto, quota cresciuta di 1,4 punti percentuali nell’ultimo anno: la quota mostra un trend in crescita dal 2014”. Su queste basi statistiche Confartigianato Macerata – Ascoli Piceno – Fermo ha organizzato un seminario.

“Per sostenere le imprese e proporre nuovi e più efficaci strumenti con partner affidabili, la Confartigianato Macerata – Ascoli Piceno – Fermo ha organizzato per lunedì 2 dicembre dalle 17 presso la sede di viale Vellei, 16/B a Campo Parignano un incontro sui temi del credito dal titolo ‘Strumenti finanziari a supporto delle Pmi’. Saranno presenti i rappresentanti di Artigiancassa, istituto di credito specializzato nel settore del comparto artigiano, e Uni.Co., società cooperativa che rilascia garanzie fidejussorie per l’ottenimento di finanziamenti a breve/medio e lungo termine da parte del sistema bancario.

Per partecipare, basterà iscriversi gratuitamente nel sito web www.apfm.it all’indirizzo diretto: https://bit.ly/2QX0aKQ

Dopo il saluto della presidente del direttivo territoriale, Natascia Troli e coordinati dal segretario interprovinciale della Confartigianato MC-AP-FM, Giorgio Menichelli, si alterneranno gli interventi di Andrea Impenna (Area Manager Artigiancassa spa Abruzzo-Marche): ‘Visual Credit Inquiry’. Il nuovo strumento per la gestione delle pratiche di finanziamento, prodotti per l’imprenditoria femminile, prodotti finanziari per il breve/medio/lungo termine, le opzioni contrattuali e gli altri strumenti utili per aziende e i privati; Massimo Capriotti (direttore Uni.Co Ascoli Piceno): ‘L’importanza del Confidi nel credito alle imprese’; Maria Désirée Basili (Area commerciale UNI.CO Provincia di Ascoli Piceno): ‘Gli strumenti finanziari di Uni.Co a supporto del credito alle imprese”.