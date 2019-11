PORTO SANT'ELPIDIO - La tappa conclusiva è in programma per lunedì 2 dicembre, alle ore 9.30, nella sala convegni di Villa Baruchello a Porto Sant'Elpidio



Atto finale per la quinta edizione di ‘Digital Way, la strada giusta per la tua impresa’, il progetto dedicato alla digitalizzazione delle imprese targato Cna Fermo, organizzato con il sostegno della Camera di Commercio delle Marche e del confidi Uni.Co, con il patrocinio di Marca Fermana e delle amministrazioni comunali coinvolte. La tappa conclusiva è in programma per lunedì 2 dicembre, alle ore 9.30, nella sala convegni di Villa Baruchello a Porto Sant’Elpidio.

“#esperienze è la parola chiave dell’ultimo seminario gratuito, che – spiegano da Cna – interessa operatori economici coinvolti a vario titolo nell’accoglienza turistica: dai balneari alle strutture ricettive, passando per l’agroalimentare, fino all’artigianato artistico e alla moda.

Infatti per la chiusura dell’edizione 2019 Cna offre alle imprese l’occasione di candidarsi ad ospitare ‘esperienze’ da proporre ai turisti, attraverso il progetto di turismo responsabile di Cna Marche “Homo Faber”, che sarà presentato da Marco Cocciarini, ceo di Globe Inside. Giulia Smerilli dell’Agenzia Grafica Blidi illustrerà alle imprese gli strumenti di promozione e comunicazione del brand artigiano. La best practice sarà testimoniata dall’associazione Marca Fermana, con le attività svolte da MarcainBus e l’app SmartMarca”.