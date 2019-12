SISMA - L'epicentro a due chilometri da Barrete, in provincia di L'Aquila. Alle 23,16 un'altra scossa di magnitudo 3.4. Entrambe sono state avvertite anche nelle zone dell'entroterra a ridosso con Abruzzo, Umbria e Lazio

Scossa di terremoto alle 22,55, vicino a L’Aquila. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) l’epicentro è stato localizzato a due chilometri da Barrete, piccolo centro della provincia del capoluogo abruzzese.

La magnitudo è di 3.7. La scossa è stata distintamente avvertita anche a grande distanza, compresi diversi centri dell’entroterra piceno più vicini al confine con Abruzzo, Umbria e Lazio, come le località a ridosso dei Monti Sibillini, e in alcune zone montane del Fermano .

Proprio come quella che si è ripetuta poco dopo, alle ore 23,16, di magnitudo 3.4. Molte persone sono scese in strada, soprattutto nella zona dell’epicentro. Numerose le chiamate giunte ai centralini dei Vigili del fuoco, ma non si segnalano danni a persone o cose.