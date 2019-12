FERMO - Lo stop dalle 9 alle 21 di mercoledì. ECCO LE ZONE INTERESSATE DALL'INTERRUZIONE



La Ciip spa informa che a partire dalle ore 9 di mercoledì prossimo, alle ore 21 dello stesso giorno verrà interrotto il servizio di erogazione idrica nel Comune di Fermo, per procedere con i lavori in contrada Vallescura di Fermo.

Le zone soggette ad interruzione sono Capodarco, Santa Petronilla zona alta, contrada Vallescura di Fermo, contrada Vallescura di Capodarco, contrada Reputolo, via Foro Boario, San Pietro Orgiano, contrada Calderaro, contrada Casciotta, via Liguria, via Molise, via Campania, Giammarco lato sinistro direzione est, Monte Marino, contrada Salette, via Morale, contrada Alberelli e tutte le via limitrofe alle zone sopra elencate. Per informazioni rivolgersi al numero verde Clienti 800 216172″.