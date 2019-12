Sviluppo, start up giovanili e aggregazione d’imprese: via libera della giunta ai bandi

FERMO - Il Sindaco Calcinaro: “Un forte contributo di 1.750.000 euro per imprese che in forma aggregata vorranno svolgere attività di ricerca e di sviluppo. Seguiranno bandi per contributi per imprese giovanili, start up, imprese creative e borse lavoro e assegni di ricerca per giovani fermani che vorranno insomma cercare di trovare qui la propria dimensione”

13 Dicembre 2019 - Ore 15:31 ...